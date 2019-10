Fonte : ilfattoquotidiano

(Di martedì 8 ottobre 2019) Ha cercato diin un secchio d’acqua Molly, una cagnolina di razza Juck Russel di proprietà dell’ex fidanzato, e ha filmato tutto. “Tila tua Molly, così te ‘mpari“, si sente nel video. Il gesto avevaobiettivo quello di ‘dare una lezione’ all’ex compagno ma la polizia, in seguito a una denuncia, ha potuto rintracciare non solo la cagnolina Molly, viva, ma anche altri 64 cani rinchiusi i gabbie e tenute in pessime condizioni. Il 37enne romano, il cui telefono è stato sequestrato e nel quale è stato rinvenuto il video di minacce, è stato denunciato per maltrattamenti sugli animali.riporta Il Messaggero, le indagine sono svolte dal commissariato di Tivoli. L'articolodiildell’ex per: “Tila tua Molly” proviene da Il Fatto ...

B16Antonella : ??????????????????????Il Messaggero: Roma, tenta di affogare cane dell'ex e gli manda il video: «Ti faccio vedere come muore M… - Cascavel47 : Tenta di affogare il cane dell’ex per vendetta: “Ti faccio vedere come muore la tua Molly” - brunamar14 : RT @fendente1: Pezzo di m....????????????Il Messaggero: Roma, tenta di affogare cane dell'ex e gli manda il video: «Ti faccio vedere come muore M… -