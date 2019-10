Fonte : eurogamer

(Di martedì 8 ottobre 2019) Dopo l'ufficializzazione del lancio di PS5, l'attenzione sulla console Sony è aumentata moltissimo ed in seguito ad un'intervista con Mark Cerny, progettista della nuova PlayStation, sono emerse interessanti novità e conferme.Come possiamo vedere, sembrerebbe proprio che il Dev Kit con il quale Sony ha mostrato Grand Turismo Sport next gena quellodai brevetti Sony, lo scorso.In poche parole, si parla di una sorta di "conferma" dei primi render in salsa fantascientifica effettuati della console, secondo i quali dunque la macchina da gioco avrebbe una sorta di design "ad astronave".Leggi altro...

Eurogamer_it : PS5: il 'Dev Kit' sarebbe molto simile a quanto trapelato ad agosto #PS5 - IvoPres23 : RT @PlayStationBit: I #rumor parlano del salto generazionale più importante di sempre per una console @Sony @PlayStation sarà davvero così?… -