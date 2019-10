Panico a Tolentino | prima si barrica in casa poi esce nudo e armato di fucile in strada

Fonte : fanpage

(Di martedì 8 ottobre 2019) Il 53enne si erato incon fucili e munizioni, in via Filzi. All'interno anche la madre anziana. Dopo l'intervento delle forze dell'ordine, è uscito e ha raggiunto il centro, minacciando anche alcuni passanti. Laè stata chiusa al traffico.

