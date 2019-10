Fonte : ilfattoquotidiano

(Di martedì 8 ottobre 2019) A scuola come in azienda con il. A introdurre questa novità è ilFrisi diche per combattere iha deciso diare gli ingressi degli studenti.alla mano gli oltre 1300 ragazzi che frequentano l’istituto – divisi in sede cle e succursale “Mantegazza” – ogni mattina registrano la propria presenza passando la scheda sui tre totem presenti nell’atrio della scuola. Ogni studente ha la sua tessera, strettamente personale, distribuita il primo giorno di scuola: in caso di smarrimento si deve procedere alla denuncia ai Carabinieri visto che si tratta in tutto e per tutto di un documento con dati personali. La prima ad essere convinta di questa novità è la preside Lucia Castellana: “L’obiettivo era quello di scoraggiare i. Abbiamo messo in atto un’azione di contrasto nei confronti di chi abita vicino e arrivava perennemente dopo il ...

Noovyis : (Monza, per evitare i ritardi nel liceo si entra con il badge. E sui monitor si potranno vedere i programmi della g… - Cascavel47 : Monza, per evitare i ritardi nel liceo si entra con il badge. E sui monitor si potranno vedere i programmi della gi… - aryaforestfawn : il mondo si divide in due categorie : quelli che condannano la monaca di monza e quelli che simpatizzano per gertru… -