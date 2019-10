Inghilterra | la storia di Jennifer | Mi hanno stuprato per 7 anni

Fonte : ilgiornale

(Di martedì 8 ottobre 2019) Rachele Nenzi, una donna inglese oggi 40enne che ha deciso di raccontare la sua: "Miviolentato per 7" Stuprata per settedi seguito da quando aveva solo 11. È questo l'incubo di, una donna inglese oggi 40enne che ha deciso di raccontare la suaal Sunday Mirror. Siamo a Telford, nello Shropshire in. La, riportata anche dal Messaggero, è alquanto inquietante.racconta infatti di essere stata violentata da oltre 500 uomini e lei sarebbe solo una delle tante vittime di una banda di criminali che dagli'80 ha seminato il terrore tra le ragazzine dell'area, attraverso un metodo di adescamento ben studiato. Le giovani vittime venivano infatti avvicinate da ragazzi più giovani e poi, tra festini a base di alcol e droga, ecco spuntare i loro aguzzini.racconta che a volte veniva violentata ...

