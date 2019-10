Il Mattino | “Ancelotti è come un professore universitario | crede che i suoi studenti

Fonte : ilnapolista

(Di martedì 8 ottobre 2019) Ancelotti èun, scrive Il. Ancelotti èun: dà per scontato che chi ha davanti a sé sia molto avanti nelle conoscenze, altrimenti non sarebbe lì ma al liceo. Ilricorda che forse il tecnico ha sopravvalutato la sua rosa, abituatoera a giocatori in grado di uscire da soli dai momenti difficili senza bisogno di discorsi e rimproveri. Al Napoli mancherebbero leader in grado di sostituire Hamsik e Albiol. Per il quotidiano, il rapporto tra Ancelotti e De Laurentiis è molto buono. Il feeling è (quasi) totale, poi è ovvio che questo non significa che i due decideranno di sedersi sedersi per prolungare il contratto. Non si arriverà mai alla rottura, c’è una visione del calcio condivisa tra Ancelotti e la società Peraltro quel turnover ossessivo è proprio il frutto di quel patto – non scritto ...

