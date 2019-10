Gianluca Mech a Blogo | L' ingrediente perfetto è coniugare cucina e salute

Fonte : blogo

(Di martedì 8 ottobre 2019) "Nei programmi disi cerca lo show per fare ascolti, fa più scena vedere dolci ipercalorici o piatti di pasta con condimenti grassi. L'uomo è attratto da queste cose, purtroppo". Lo dice ai microfoni di, l'esperto di alimentazione e inventore della dieta tisanoreica, che da domenica prossima alle ore 11 sarà al fianco di Roberta Capua su La7 nel nuovo programma L'. Roberta Capua a: "L'su La7 non è l'ennesimo programma di" (VIDEO) Guarda la video intervista dialla conduttrice del nuovo programma di La7: "La gente in tv non vuole vedere sempre le stesse facce".: "L'è..." (VIDEO) pubblicato su TVBlog.it 08 ottobre 2019 12:32.

