CBS Studios ordina una miniserie tratta dal libro dell’ex direttore FBI | James Comey – il

Fonte : dituttounpop

(Di martedì 8 ottobre 2019) CBS sta sviluppando unada undell’exFBI,con Jeff Daniels (), Brendan Gleeson (Trump) e altri nel cast. CBSieri ha annunciato una delleche sicuramente farà parlare di se quando andrà in onda. La casa di produzione hato unain quattro parti che trae ispirazione dal“A Higher Loyalty: Truth, Lies and Leadership” di, ex-del FBI (2013/17) che è stato al centro dell’attenzione per gli scontri con Trump e la questione delle mail di Hillary Clinton riaperta proprio in piena campagna elettorale del 2016. Ad interpretaresarà Jeff Daniels.nel suoracconta del suo periodo comedell’FBI, del suo ruolo nel cambiare la legislazione sulla tortura e la sorveglianza elettronica, del caso delle mail di Hillary Clinton quando ...

tvblogit : Jeff Daniels sarà il direttore FBI licenziato da Trump in una miniserie CBS Studios - SerieTvserie : Jeff Daniels sarà il direttore FBI licenziato da Trump in una miniserie CBS Studios -