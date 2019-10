Accordo Netflix-Mediaset | tra i film anche un biopic su Roberto Baggio

Accordo Mediaset Netflix - c'è l'intesa per la produzione di contenuti cinematografici : Lavinia Greci Le produzioni già individuate per l'inizio di questa collaborazione sono cinque. I primi film a essere realizzati e distribuiti nell'ambito di questa partnership saranno storie inedite che racchiuderanno diversi temi L'Accordo che ha al centro l'alleanza tra Netflix e Mediaset nella produzione di contenuti è arrivato. I due gruppi, infatti, hanno annunciato la partnership che riguarderà la produzione (e il lancio) ...

Accordo Netflix e Mediaset : ecco i film co-prodotti che arriveranno nel 2020 : Accordo Netflix e Mediaset, tra i film che arriveranno nel 2020 anche la storia di Roberto Baccio, un film di e con Riccardo Scamarcio e uno prodotto da Enrico Vanzina. Era stato anticipato da Bloomberg venerdì scorso, e adesso c’è conferma ufficiale dell’Accordo di produzione tra Netflix e Mediaset, per la produzione di 7 film tv. Con l’annuncio ufficiale arrivano anche i dettagli sui sette film, chi se ne occuperà e come ...

Sky e Netflix siglano Accordo - nasce offerta integrata con Intrattenimento Plus : Dopo l'alleanza che è stata siglata con DAZN, e che è finalizzata alla nascita ed al lancio, sulla piattaforma satellitare, del canale sportivo DAZN1 sul numero 209, Sky Italia ha piazzato un altro accordo, quello con la società americana Netflix, che permette di rendere la pay-Tv in Italia sempre più integrata e sempre più interconnessa tramite app per la televisione e decoder di nuova generazione. Da Netflix a Sky e viceversa con un semplice ...

Netflix sbarca su Sky Q dopo l’Accordo con Mediaset : è questa la risposta ad Amazon Prime e Disney+? : Netflix sbarca su Sky Q per la gioia degli abbonati e per gli amanti di serie tv e film originali che dal 9 ottobre avranno modo di usufruire di tutto a portata di telecomando. Per la prima volta sarà possibile vedere, oltre ai contenuti Sky, anche Netflix grazie all'offerta Intrattenimento plus che unisce l'intrattenimento Sky e Netflix ad un prezzo vantaggioso proprio a partire da mercoledì. L'annuncio è arrivato in pompa magna proprio in ...

Accordo Sky-Netflix - dal 9 ottobre la partnership in Italia : Sono giorni di grandi accordi, in quel di Netflix. Dopo le voci (che dovrebbero trovare conferma nei prossimi giorni) di un Accordo tra la piattaforma di streaming on demand e Mediaset per la realizzazione di sette film, ecco arrivare un annuncio, questa volta già ufficiale, che vede Netflix e Sky insieme per proporre una nuova offerta ai propri abbonati.Una partnership europea che coinvolgerà da mercoledì prossimo, 9 ottobre 2019, i clienti ...

Accordo tra Mediaset e Netflix per la realizzazione di sette film - a breve l'annuncio ufficiale : Un Accordo storico, importante e sicuramente significativo per lo streaming italiano ed europeo. Secondo un'indiscrezione di Bloomberg Netflix e Mediaset avrebbero firmato un Accordo pluriennale per la realizzazione di sette film. l'annuncio ufficiale dovrebbe avvenire la prossima settimana a Roma, probabilmente l'8 ottobre, quando Reed Hastings, Chief Exectuive Office di Netflix, dovrebbe essere a Roma per un evento.Non ci sono dichiarazioni ...

Netflix : L’Accordo con Mediaset - l’indagine fiscale - i buoni risultati in UK e la concorrenza : Netflix tra buone e brutte notizie: l’accordo con Mediaset, l’indagine fiscale in Italia, i buoni risultati nel Regno Unito, tutto in un contesto concorrenziale che si complica. Secondo delle indiscrezioni del sito americano Bloomberg, Netflix e Mediaset avrebbero siglato un accordo per la produzione di sette film originali co-finanziati da Mediaset e Netflix. Le due aziende non hanno commentato la notizia, ma pare che ...

L’Accordo Mediaset-Netflix sarà ufficiale l’8 ottobre : sul tavolo Stranger Things e sette film : Alzi la mano chi non aveva sentito puzza di bruciato vedendo i promo di Stranger Things 3 su Italia1. Già all'epoca abbiamo parlato di qualcosa pronto a bollire in pentola ma i rumors erano poi stati spazzati via dall'accordo che Mediaset ha stretto con Amazon Prime e che ha permesso a Made in Italy di sbarcare sulla piattaforma streaming, con poco successo in realtà. Adesso il Biscione ci riprova e questa volta punta in alto, al colosso ...

Netflix rinnova Stranger Things e sigla un Accordo di produzione con i fratelli Duffer : Stranger Things, Netflix rinnova la serie per una quarta stagione e si tiene i fratelli Duffer con i quali stipula un accordo di produzione in esclusiva. Nessuno ne dubitava, ma la conferma è sempre necessaria, Netflix ha rinnovato Stranger Things per una quarta stagione. L’annuncio è arrivato con un video abbastanza semplice con il solito logo di Stranger Things e la musica che si sposta poi nel Sottosopra, ma poi arriva una conferma che ...