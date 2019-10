Ultime Notizie Roma del 07-10-2019 ore 19 | 10

Ultime Notizie Roma del 07-10-2019 ore 18 : 10 : Romadailynews radiogiornale Buona serata dalla redazione da Francesco Vitale in studio è il momento per noi di sfilarsi Dari dico le guerre senza fine molte delle quali tribali devi portare i nostri soldati a casa così il presidente Trump tweet A dopo la decisione degli Stati Uniti di ritirarsi dal confine tra Siria e Turchia Combatteremo solo dove avremo benefici è solo per vincere Turchia Europa Siria Iran e Iraq Russia i curdi dovranno ...

Ultime Notizie Roma del 07-10-2019 ore 15 : 10 : Romadailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione Buon pomeriggio della redazione Gabriella Luigi in studio Torniamo a parlare di taglio del cuneo fiscale il governo prevede di disattivare completamente le clausole IVA mettendo il dito in un trend discendente lo afferma il ministro dell’economia Gualtieri esprimendo fiducia nel via libera dell’Unione Europea alla manovra finanziaria sostenendo che una è più 06 ...

Ultime notizie/ Ultim'ora oggi - Nobel Medicina su studi cellule-ossigeno - 7 ottobre - : Ultime notizie, Ultim'ora oggi. Il Premio Nobel per la Medicina 2019 assegnato a Kaelin, Ratcliffe, Semenza, 7 ottobre 2019,.

Ultime Notizie Roma del 07-10-2019 ore 13 : 10 : Romadailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione all’informazione Gabriella Luigi in studio iniziata questa mattina nell’aula della camera la discussione generale sul ddl costituzionale per il taglio dei parlamentari è la più attesa e promessa gli ultimi decenni scelta obbligata per restituire credibilità alle istituzioni alle torri latore pentastellato Giuseppe Brescia 16 deputate che si sono iscritti a parlare oltre al ...

Ultime Notizie Roma del 07-10-2019 ore 11 : 10 : Romadailynews radiogiornale Buongiorno dalla redazione all’informazione Gabriella Luigi in studio Un barchino con a bordo una cinquantina di migranti ha fatto naufragio in nottata a poche miglia dalle coste di Lampedusa Guardia Costiera e Guardia di Finanza hanno recuperato finora i cadaveri di due donne 22 superstiti ed hanno avvistato altri due corpi secondo una prima ricostruzione quando sono arrivate le motovedette per il trasbordo ...

Ultime NOTIZIE/ Ultim'ora oggi - terremoto Catanzaro : M 4.0 - scuole chiuse - 7 ottobre - : ULTIME NOTIZIE, Ultim'ora oggi. Forte scossa di terremoto di magnitudo 4.0 a Catanzaro, scuole chiuse e gente in strada, 7 ottobre 2019,.

Ultime Notizie Roma del 07-10-2019 ore 10 : 10 : Romadailynews radiogiornale una buona giornata Un bel ritrovati alla dalla redazione da Francesco Vitale in studio Partiamo dalla pagina sportiva il primo KO per con te La Juve vince a San Siro e si prende la maglietta Inter meno Juventus finisce 1 a 2 doppio colpo Juve nel derby d’Italia San Siro la squadra di sarri batte l’Inter 21 e vola in vetta scavalcando i nerazzurri interrompendo il Percorso netto di Conte nel primo tempo ...

Governo Ultime Notizie : Orlando (PD) “no ultimatum di Renzi sulla tenuta” : Governo ultime notizie: Orlando (PD) “no ultimatum di Renzi sulla tenuta” Andrea Orlando (ex ministro della Giustizia e tra i principali esponenti del Partito Democratico) attacca frontalmente l’ex segretario dem, Matteo Renzi (attualmente leader di Italia Viva). Orlando ha assicurato – parlando delle forze che sostengono l’esecutivo – “che non vogliamo fare quattro campagne elettorali parallele: noi vogliamo ...

Ultime Notizie Roma del 07-10-2019 ore 09 : 10 : Romadailynews radiogiornale ancora Buona giornata dalla relazione da Francesco Vitali in studio Andiamo a Trieste in un video le immagini della sparatoria il questore fasi drammatiche le telecamere sono state sequestrate sono al vaglio degli inquirenti per il BMI Killer AG con lucida festività altri 8 agenti hanno rischiato la morte non ci sono riscontri oggettivi su una possibile malattia psichiatrica l’agente ferito dopo essere stato ...