Fonte : romadailynews

(Di lunedì 7 ottobre 2019) Grande festa di colori, luci ed emozioni per la serata finale andata in scena ieri sera presso il Palaterme di Fiuggi dell´edizionedel. La Giuria capitanata da Maria Grazia Fontana ha decretato ildi quest´anno.: e´ il giovanissimo sicilianoRomano, 19 anni emozionatissimo per la vittoria, con un pezzo intitolato “I miei quadri”, una canzone molto intima e personale che parla tanto di lui e di come vede la vita. Con parole sue ci spiega a fine serata che “la vita e´ come le tele dei quadri, ognuno dipinge con i suoi colori, pero´ questi colori arrivano da soli, perche´ la vita va come deve andare…..e i suoi quadri non sono d´inchiostro ma di puro sentimento”, cioè una vita vissuta con cose vere. Cantare questo brano lo emoziona ad ogni esibizione, come fosse la prima volta. Incoraggiato dalla mamma comincia a cantare all´etá di 12 anni, come sfogo ...

romadailynews : Simone Romano è il vincitore del Cantagiro 2019: Grande festa di colori, luci ed emozioni… -