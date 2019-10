Scusateci Greta e Isacco per questo strisciante Medioevo

Fonte : huffingtonpost

(Di lunedì 7 ottobre 2019) Non potevano scegliere luogo più sinistramente simbolico: il ponte in viaNewton. Proprio lui, lo scienziato a cui dobbiamo la formulazione di leggi fondamentali della fisica. E che non può non farci pensare al lungo, estenuante cammino dell’umanità verso la scienza. Denigratori della scienza, ma anche dell’umanità e ovviamente dell’intelligenza, sono i nuovi haters diThunberg.Oggi, a Roma, costoro hanno segnato un ulteriore balzo in avanti della loro stupidità (un piccolo passo per un uomo, un grande balzo per la disumanità): hanno costruito un rudimentale fantoccio che raffigura, con treccine e mantellina, e lo hanno impiccato sotto il ponte, con un cartello che dice “is your God”.E non si capisce se sia una difesa d’ufficio d’un altro Dio eventualmente offeso ...

