Samsung aggiorna questi tre dispositivi con nuove patch di sicurezza

L’applicazione My BP Lab 2.0 si aggiorna e abilita il tracking della pressione sanguigna sul Samsung Galaxy Watch Active 2 : Il Samsung Galaxy Watch Active 2 è uno fra i migliori smartWatch attualmente presenti sul mercato. Il prezzo così competitivo e l’aspetto curato lo rendono adatto a qualsiasi tipo di utente, anche a chi non ha problemi a spendere cifre piuttosto importanti per acquistare uno smartWatch. Oltre all’aspetto di sicuro impatto, il Samsung Galaxy Watch Active 2 è valido anche per il parco sensori montato al suo interno, tale da non temere ...

Samsung Galaxy S7 aggiornamento Android 10 ? : Perchè il Samsung S7 non verrà aggiornato ad Android 10 ? Il motivo è semplice: Samsung ha sempre offerto solo due importanti aggiornamenti per i suoi dispositivi top di gamma ed entrambi i dispositivi li hanno già ricevuti

Samsung Galaxy Watch Active 2 - Galaxy A5 (2017) - Galaxy A30 e Galaxy J2 Core si aggiornano : patch di sicurezza e non solo : Oggi è in arrivo una pioggia di aggiornamenti in casa Samsung, chiara conferma di come continui il lavoro dell’azienda impegnata a migliorare i propri smartphone in modo da offrire ai clienti un’esperienza quanto più soddisfacente possibile. Vediamo quali sono gli smartphone che hanno aggiornato e le novità introdotte dagli update. Samsung Galaxy A5 (2017) L’aggiornamento per Galaxy A5 (2017), per il momento in fase di rilascio in Olanda, ha un ...

L’aggiornamento con le patch di sicurezza di ottobre è in rilascio per Samsung Galaxy A50 : Samsung non ha ancora rilasciato l’aggiornamento con le patch di sicurezza di settembre per il Galaxy A50 in quanto la società ha deciso di saltare alle patch di sicurezza di ottobre e sta lanciando il relativo update in alcuni paesi. L’aggiornamento con versione software A505FNXXS2ASJ1 è disponibile in Svizzera, Kazakistan, Ucraina, Uzbekistan e in alcuni paesi dell’Europa sud-orientale. Dal momento che siamo ancora nel mese ...

Svelati i piani futuri per gli aggiornamenti del Samsung Galaxy S10 : gli obiettivi del produttore : Le informazioni riguardanti lo sviluppo software a breve termine per il Samsung Galaxy S10 sono molteplici in questo periodo. Alle porte dello scorso fine settimana, infatti, su queste pagine abbiamo precisato importanti aspetti a proposito dell'aggiornamento di settembre, ma allo stesso tempo sono emersi in queste ore un paio di dettagli che voglio portare alla vostra attenzione. In questo modo potremo farci un'idea più precisa su quello che ...

Aggiornamento per i Samsung Galaxy S10 - S10+ e S10e italiani : novità di Note 10 e patch di settembre : Arriva in Italia l'Aggiornamento per Samsung Galaxy S10, Galaxy S10+ e Galaxy S10e contenente patch di sicurezza di settembre e alcune novità dei Galaxy Note 10. L'articolo Aggiornamento per i Samsung Galaxy S10, S10+ e S10e italiani: novità di Note 10 e patch di settembre proviene da TuttoAndroid.

Manca ancora la registrazione dello schermo sul Samsung Galaxy S10 dopo l’ultimo aggiornamento : Occorrono alcune importanti precisazioni rispetto all'ultimo aggiornamento per il Samsung Galaxy S10 che abbiamo preso in esame pochi giorni fa con un articolo specifico. Si tratta di un upgrade molto importanti ed oggi 27 settembre posso confermarvi alcuni significativi interventi dedicati alla fotocamera, grazie al quale il top di gamma lanciato sul mercato ad inizio 2019 appare effettivamente più simile al Samsung Galaxy Note 10. Rispetto ...

Inarrestabile e attuale Samsung Galaxy S7 : segnalato l’aggiornamento di settembre 2019 all’estero : Arrivano nuovamente indicazioni interessanti per i tanti utenti che anche qui in Italia sono ancora in possesso di un Samsung Galaxy S7 o di un Galaxy S7 Edge. Nonostante quest'ultimo ancora non si sia unito alla festa, è importante concentrarsi su alcune notizie emerse oggi 26 settembre sulle varianti che hanno iniziato a ricevere proprio la patch di settembre in giro per il mondo. Notizia che dà continuità a quanto riportato durante lo ...

Il mio Samsung S8 riceverà aggiornamento Android 10 ? : Il mio Galaxy S8 o Galaxy Note 8 verrà aggiornato ad Android 10? Questa è una domanda che molti utenti si sono fatti e anche quali possessori di un Samsung Galaxy S8.

I Samsung Galaxy S10 si aggiornano con alcune novità dei Galaxy Note 10 : L'aggiornamento evidenzia l'attenzione di Samsung verso il cliente, dal momento che porta sui Galaxy S10 buona parte delle funzionalità dei Galaxy Note 10 L'articolo I Samsung Galaxy S10 si aggiornano con alcune novità dei Galaxy Note 10 proviene da TuttoAndroid.

Download aggiornamento Android 10 per Samsung - Xiaomi - Sony - OnePlus : All'interno del nostro articolo raccoglieremo tutte le ROM Android 10 in ordine di produttore. Continua a leggere e scarica aggiornamento Android 10 per il tuo telefono / tablet.

Samsung Galaxy Note 9 si aggiorna con le patch di sicurezza di settembre : Il team di Samsung ha dato il via al rilascio di un nuovo corposo aggiornamento per il Samsung Galaxy Note 9. Scopriamo insieme quali sono le novità L'articolo Samsung Galaxy Note 9 si aggiorna con le patch di sicurezza di settembre proviene da TuttoAndroid.

Quanto vale l’usato Galaxy per chi vuole acquistare un Samsung Galaxy S10 : TIM aggiorna le quote : Ci sono alcune informazioni interessanti da prendere in considerazione oggi 14 settembre per tutti coloro che stanno pensando di acquistare un Samsung Galaxy S10. Magari dando indietro il proprio Galaxy ed ottenendo una valutazione dell'usato che automaticamente darà diritto a ricevere una sorta di buono sconto grazie a TIM. Dopo aver portato alla vostra attenzione le mosse dell'operatore con il Samsung Galaxy Note 10 nel medesimo contesto a ...