Sampdoria e Di Francesco | è divorzio | accordo consensuale Salta la prima panchina di A

Ufficiale - Di Francesco e la Sampdoria si separano : Ora è arrivata anche l’ufficialità. Eusebio Di Francesco non è più il tecnico della Sampdoria. Nella giornata in cui CalcioInvest si è ritirata dalla trattativa per l’acquisto del club blucerchiato, è arrivata anche la notizia dell’esonero dell’allenatore abruzzese. Questo il comunicato Ufficiale della società: «?Il presidente Massimo Ferrero e l’U.C. Sampdoria comunicano di aver raggiunto […] L'articolo Ufficiale, Di Francesco e la ...

Sampdoria - Ferrero : “Di Francesco? Esaminerò la situazione e prenderò una decisione” : “Siamo tutti molto dispiaciuti, la situazione è agli occhi di tutti. La Esaminerò e poi prenderò una decisione per il bene della Sampdoria, di Di Francesco e di tutti. Se ci saranno delle decisioni le comunicherò”. Parla così il Presidente della Sampdoria, Massimo Ferrero, ai microfoni di Sky Sport dopo la sconfitta in casa del Verona che rende ancora più traballante il futuro in panchina di Di Francesco. “Ora siamo tutti ...

