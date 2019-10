Malattie rare | maratona informatica per soluzioni hi-tech dedicate a pazienti

Fonte : calcioweb.eu

(Di lunedì 7 ottobre 2019) Roma, 7 ott. (AdnKronos Salute) – Conto alla rovescia per la terza edizione delDisease Hackathon ( ‘ hashtag ),hacker dedicata alle, che avrà il suo culmine nell’evento live del 10-11 ottobre alla Leopolda di Firenze, durante il Forum della sostenibilità e delle opportunità nel settore della salute. In vista dell’evento finale di Firenze, l’hackathon è stato preceduto da tre workshop preparatori alle università di Milano, Roma e Napoli. Le iscrizioni per vivere quest’esperienza sono ancora aperte. Per due giorni di seguito si lavorerà gomito a gomito per idearetecnologiche al servizio deiconnell’ambito del Forum di Firenze, promosso con il supporto non condizionato di Shire Italia ora parte di Takeda. Il contest prevede un premio finale di 5.000 euro al team che proporrà il ...

