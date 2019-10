Fonte : huffingtonpost

(Di lunedì 7 ottobre 2019) Il pm diChristine von Borries ha chiesto una condanna a undiper Tizianoe Laura Bovoli,di Matteo, al processo per le fatture false in corso nel capoluogo toscano. Lo stesso pm ha chiesto la condanna a due anni e treper il terzo imputato, l’imprenditore Luigi Dagostino.Secondo il pm von Borries c’è stato un comportamento doloso da parte degli imputati nell’emettere fatture false, forse non solo per evadere il fisco. Tizianoe Laura Bovoli, ha detto il pm, sono “due imprenditori di lungo corso che emettono fatture per importi rilevanti, intenzionati a evadere le imposte, che è motivo di emettere fatture false”, così come Luigi Dagostino agisce anche lui per gli stessi fini. Tuttavia, sottolinea il pm, è possibile che l’emissione delle fatture false possa ...

HuffPostItalia : La procura di Firenze chiede un anno e nove mesi di reclusione per i genitori di Renzi - marcotravaglio : RIPETIZIONI PER SOMARI Com’era prevedibile, soprattutto da lui, il violento attacco di Renzi alla Procura di Firenz… - alessandracatsi : RT @HuffPostItalia: La procura di Firenze chiede un anno e nove mesi di reclusione per i genitori di Renzi -