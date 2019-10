La prima gita spaziale per sole donne in programma il 21 ottobre

PayPal sarà la prima società straniera a operare pagamenti digitali in Cina : La sede di PayPal (Getty Images) Il colosso americano dei pagamenti digitali PayPal ottiene da Pechino la licenza per operare in Cina. Lo rende noto la società stessa in un comunicato pubblicato sul sito il 30 settembre, nel quale si comunica che la Banca Centrale cinese ha dato il via libera all’acquisizione del 70% della piccola società Guofubao Information Technology Co. (GoPay), che opera nel settore dei pagamenti elettronici per compagnie ...

Marco Carta non si presenta alla prima udienza del processo per furto - gli avvocati : “Era agitato perché non ha mai visto un’aula di un tribunale” : Marco Carta non si è presentato in aula venerdì alla prima udienza che lo vede imputato con l’accusa di furto aggravato di sei magliette – per un valore di 1200 euro – dalla Rinascente di Milano. “Era agitato, perché non ha mai visto un’aula di un tribunale in vita sua (per un processo, era presente all’udienza di convalida, ndr), anche se è sicuro della sua innocenza“, hanno spiegato i suoi difensori, gli avvocati ...

Il Commissario Montalbano con ‘La gita a Tindari’ sfida la prima di Temptation Island Vip : Nuovo appuntamento con la fiction Il Commissario Montalbano, in onda su Rai1 lunedì 9 settembre alle 21.25, con l’episodio in replica dal titolo La gita a Tindari (andato in onda per la prima volta il 9 maggio 2001) che vede Montalbano indagare su 2 casi forse collegati: la morte del giovane Nenè Sanfilippo e la scomparsa dei coniugi Griffo suoi vicini di casa. Il quinto episodio della fiction tratta dai romanzi di Andrea Camilleri si ...

Torna a casa prima del previsto e inizia a fare le pulizie - vede il marito molto agitato poi capisce il perché - sotto il letto era nascosta la sua giovane amante : Una donna è Tornata a casa prima del previsto e ha visto il marito molto agitato che era in cucina a bere acqua con un po’ di vino. In un primo momento l’ha salutato e ha pensato di pulire da cima a fondo casa, avendo molto tempo disponibile. La donna ha cominciato prima con la cucina poi con la stanza da letto. Proprio nella stanza da letto ha trovato una giovane donna nascosta che aspettava il momento opportuno per fuggire. La ...

I retroscena di Blogo : La gita a Tindari vs la prima di Temptation island e Amici Celebrities parte... : Mentre è stato annunciato sui profili social di Fascino l'inizio della nuova serie di Temptation island vip, cresce l'attesa per la vera grande novità dell'autunno d'intrattenimento di Canale 5. Ci riferiamo ad Amici Celebrities, la vera grande scommessa di Maria De Filippi. Lo show che vedrà in campo la moglie di Maurizio Costanzo in prima persona e su cui oltre a metterci il denaro della sua società, ci metterà dunque la faccia.Già solo il ...