Inter | persa la battaglia con la Juventus | ma la stagione è lunga

(Di lunedì 7 ottobre 2019) Il Derby d'Italia non ha disatteso le aspettative e, davanti a 75.923 spettatori,hanno dato vita ad un match intenso, vibrante e appassionante. Con la vittoria ottenuta ieri sera i bianconeri di Sarri hanno ribadito che chi vuole vincere il campionato dovrà ancora fare i conti con i Campioni d'Italia e che l'obiettivo della2019 - 2020 è lo stesso degli altri anni: continuare a vincere in Italia e provare a vincere in Europa, magari con un calcio spumeggiante o, comunque, più propositivo rispetto al recente passato. È anche vero che la supremazia dellanon è stata netta: l'dovrà ripartire proprio da questo dato di fatto, fare tesoro di questa sfida e prendere spunto dalle note positive dell'incontro e dai momenti negativi vissuti contro Barcellona e, per capire come avvicinarsi alle big d'Europa....

