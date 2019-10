Inter | il derby d' Italia va alla Juventus | uomini di Conte accusano l' infortunio di Sensi

Inter-Juventus - incasso da record per il Derby d’Italia : Inter Juventus incasso – La splendida cornice dello stadio “Giuseppe Meazza” di San Siro ha accolto ieri sera il big match della settima giornata di Serie A tra Inter e Juventus. Sfida che si è conclusa con la vittoria dei bianconeri, che grazie a una rete messa a segno da Gonzalo Higuain a dieci minuti […] L'articolo Inter-Juventus, incasso da record per il Derby d’Italia è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: ...

Inter-Juventus - otto cose che ci ha detto il Derby d’Italia : i bianconeri sono ancora la squadra da battere : Inter-Juventus è stato lo spot perfetto del momento che sta vivendo il calcio italiano. Il nostro campionato è in crescita e lo è già dallo scorso anno. L’arrivo di un campione come Cristiano Ronaldo era stato il primo segnale che qualcosa stava cambiando. Ieri sera ne abbiamo avuto la conferma. Una partita dai ritmi serrati, da calcio inglese. Non a caso in panchina c’erano due tecnici che il calcio britannico lo hanno ...

Highlights Inter-Juventus 1-2 - video e sintesi del derby d’Italia. Dybala e Higuain affondano Conte : Nel posticipo serale della 7a giornata di ieri sera giocato allo stadio Giuseppe Meazza di Milano, la Juventus ha superato l’Inter con il punteggio di 1-2. In quel di San Siro i bianconeri di Maurizio Sarri si erano portati in vantaggio al 4′ con un gol di Paulo Dybala, solo per essere raggiunti dai nerazzurri di Antonio Conte al 18′ con un calcio di rigore trasformato da Lautaro Martinez. La conclusione l’ha offerta ...

Inter-Juventus - Conte sincero dopo il Derby d’Italia : “orgoglioso dei ragazzi! La Juve è di un’altra categoria” : Antonio Conte orgoglioso dei suoi uomini nonostante la sconfitta dell’Inter contro la Juventus: le parole del tecnico nerazzurro dopo il Derby d’Italia Serata amara per l’Inter di Antonio Conte: i nerazzurri hanno incassato oggi la prima sconfitta stagionale in Serie A, dopo sei vittorie consecutive, contro la Juventus di Maurizio Sarri, nel Derby d’Italia. “Era una partita importante. Abbiamo perso, mi ...

Dybala-Higuain - Inter ko! Alla Juventus il Derby d’Italia dei record : Conte sconfitto alla prima da ex : Dybala ed Higuain decisivi per la Juventus: i nerazzurri si prendono il Derby d’Italia e la vetta della classifica di Serie A Spettacolo unico questa sera al Meazza: la sfida tra Inter e Juventus ha rispettato tutte le aspettative. Il Derby d’Italia dei record, con 6.6 milioni di incasso, il più alto della storia della Serie A, ha incoronato regina la Juventus di Sarri. Dopo 94 minuti di gioco sono stati infatti i bianconeri a ...

Inter-Juventus - Dybala sblocca subito il Derby d’Italia : bianconeri in vantaggio [VIDEO] : Dybala porta la Juventus in vantaggio al quarto minuto: si sblocca subito il Derby d’Italia subito spettacolo al Derby d’Italia: a pochi minuti dal fischio d’inizio di Inter-Juventus, sono i bianconeri a fare la differenza e a festeggiar eper la prima rete del match. Dybala ha subito sbloccato la partita, portando la Juventus in vantaggio per 0-1 al quarto minuto di gioco. MAMMA MIA CHE GOLAZO LA JOYA ...

Inter-Juventus - Marotta affronta da professionista il Derby d’Italia : “non è un’occasione di rivalsa per me” : Marotta con la testa sulle spalle: le parole dell’ad nerazzurro a pochi minuti dal fischio d’inizio della sfida tra Inter e Juventus E’ iniziato il Derby d’Italia: Inter e Juventus sono scesi in campo per quella che si prospetta una grande sfida. A pochi minuti dal fischio d’inizio, Beppe Marotta ha rilaciato un commento ai microfoni Sky: “Conte è il solito: carico e che prepara le partite al massimo. ...

Inter-Juventus - il derby d’Italia ora vale un miliardo : Domenica 6 ottobre alle 20.45 l’Inter di Suning affronta a San Siro la Juventus per consolidare il primato in classifica in Serie A. I due club al 30 giugno 2019 hanno raggiunto i rispettivi record di ricavi (621 milioni per i Campioni d’Italia 415 per i nerazzurri)

Inter-Juventus - domani il derby d’Italia! Moratti ammette : “vedrò la gara allo stadio - con qualcosa di nerazzurro addosso” : L’analisi di Moratti: le parole dell’ex presidente nerazzurro alla vigilia del derby d’Italia tra Inter e Juventus domani sera si disputerà al San Siro il primo derby d’Italia della stagione 2019/20: l’Inter ospiterà la Juventus per un match ricco di spettacolo. In tantissimi non vedono l’ora di seguire quest’importante partita, tra questi c’è anche l’ex presidente nerazzurro Moratti: ...

Inter-Juventus - Conte tra scelte e rabbia alla vigilia del Derby d’Italia : “via la mia stella dallo Stadium? Deficienti - ignoranti e stupidi” : Antonio Conte alla vigilia di Inter-Juventus: le parole del tecnico nerazzurro in vista del Derby d’Italia I tifosi fremono, il conto alla rovescia è iniziata: domani sera l’Inter ospita al San Siro la Juventus per il primo Derby d’Italia della stagione 2019-20. alla vigilia del match sono stati i tecnici delle due squadre i protagonisti indiscussi, con le relative conferenze stampa durante le quali hanno raccontato le ...

Inter-Juventus - Sarri con i piedi per terra alla vigilia del derby d’Italia : “questa sfida vale zero per lo Scudetto” : Maurizio Sarri pronto per la grande sfida di domani tra Inter e Juventus: le parole del tecnico bianconero alla vigilia del derby d’Italia Mancano poco più di 24 ore per il derby d’Italia: domani sera Inter e Juventus si sfideranno a Milano per un match che si prospetta ricco di spettacolo. alla vigilia del match, Maurizio Sarri ha raccontato le sue sensazioni in conferenza stampa, rispondendo alle domande dei giornalisti, tra ...

Inter Juventus è già da record : numeri impressionanti nel derby d’Italia : Inter Juventus – Da una parte di sarà la nuova Inter di Antonio Conte prima in classifica in virtù di sei vittorie ottenute in altrettante partite, dall’altra ci sarà la nuova Juventus di Maurizio Sarri che, ancora imbattuta, insegue distanziata di punti e sogna ovviamente quello che sarebbe il nono Scudetto consecutivo per il club bianconero. Quelle tra nerazzurri e bianconeri non sono mai partite come tutte le altre (non è un caso che le ...

Inter-Juventus - su Sky Q contenuti speciali in vista del Derby d'Italia : E' disponibile da oggi una sezione interamente dedicata al Derby d'Italia che si giocherà a San Siro domenica sera. L'Epic Fight, lo scontro al vertice che tutti aspettano. E, per arrivare preparati all'appuntamento clou della settima giornata di Serie A basterà accedere a Sky Q. Approfondimenti, gol e tutte le curiosità legate a...

Bonucci infiamma il Derby d’Italia : “vedrete una grande Juventus - faremo risultato. Inter? Conte non mi sorprende” : Leonardo Bonucci infiamma Inter-Juventus: il difensore bianconero pronto a fare risultato nonostante i nerazzurri dell’ex Antonio Conte abbiano iniziato benissimo la stagione Il countdown sta per scadere, domenica notte la Serie A si ferma per il big match fra Inter e Juventus. Ad infiammare una partita già caldissima ci ha pensato Leonardo Bonucci che ai microfoni di Sky Sport ha parlato con sicurezza della prestazione della ...