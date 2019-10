Gli utili idioti di Kim

Chi l’avrebbe mai detto : lo smartphone è l’oggetto hi-tech più utilizzato daGli italiani : L’Italia è famosa in tutto il mondo per la grande passione che mostra verso la tecnologia e più nello specifico per il mercato telefonico. A dare ufficialità a tutto ciò ci pensa l’ultimo rapporto Auditel-Censis dove, per la prima volta in assoluto, gli smartphone si attestano il primato di oggetto tecnologico più utilizzato dagli italiani, soppiantando la TV di casa. Il rapporto fotografa una situazione che vede la presenza di ...

In Italia 11mila decessi l’anno per antibiotico resistenza - è allarme : serve utilizzo consapevole deGli antibiotici : Centinaia di migliaia di persone muoiono ogni giorno nel mondo a causa di un fenomeno chiamato antibiotico-resistenza: i farmaci, anche i migliori, riescono sempre meno a eliminare le infezioni. L’Onu calcola che i casi di resistenza portino a livello mondiale a 700.000 morti l’anno. Ai 230mila morti dovuti soltanto alla tubercolosi resistente si aggiungono quelli per infezioni del tratto respiratorio, infezioni sessuali e quelle legate alle ...

Carlo De Benedetti - conto in rosso per la crisi : crollo deGli utili - ecco le cifre : Anche Carlo De Benedetti risente della crisi. Il difficile 2018 dei mercati finanziari ha pesato anche sulle due società inglesi dell'imprenditore, Pyxis Investment Strategies e Fidelis Alternative Strategies, che investono in fondi hedge, veicoli di private equity e altri strumenti finanziari specu

Come risparmiare su tutto. 15 ConsiGli utili per vita di tutti i giorni : Avere ben chiare delle idee su Come risparmiare su tutto è cosa assolutamente utile al giorno d’oggi, vista la crisi

Terremoto Centro Italia : il Comitato dei Garanti sollecita l’utilizzo dei fondi ottenuti daGli Sms : Si è svolta questa mattina, presso la sede del Dipartimento della Protezione Civile, una riunione del Comitato dei Garanti, istituito per supervisionare l’uso dei fondi raccolti tramite il numero solidale 45500 attivato in favore della popolazione colpita dal sisma in Centro Italia. Alla riunione erano presenti il Capo Dipartimento della Protezione Civile, Angelo Borrelli, i membri del Comitato dei Garanti, i rappresentanti dell’Ufficio del ...

Unofficial Sticky Notes permette di utilizzare l’app per Gli appunti di Microsoft senza OneNote : Unofficial Sticky Notes è un’applicazione open source basata sul web che offre la possibilità di utilizzare l’app per gli appunti Sticky Notes di Windows 10 senza utilizzare Microsoft OneNote oppure Microsoft Launcher. E’ ancora possibile utilizzare Sticky Notes nell’app OneNote di Microsoft, ma per alcuni dispositivi come i tablet l’opzione non è disponibile a meno di non avere Microsoft ...

Ikea - ritirato il bavaGlino Matvra : "Il bottone può soffocare i neonati - non utilizzatelo" : Ikea annuncia il ritiro dal mercato dal bavaglino Matvra, nella versione blu/rossa, per rischio di soffocamento, invitando i clienti a non utilizzare il prodotto. Il colosso svedese spiega di avere ricevuto segnalazioni riguardanti il bottone del bavaglino che - se tirato dal bambino - potrebbe stac

iOS 13 : le cinque novità più curiose e utili per Gli appassionati di Apple : Dopo qualche giorno di utilizzo (per il test abbiamo usato un iPhone 11 Pro) proviamo a capire quali sono le 5 novità più interessanti

Lavori pubblica utilità detenuti - rinnovato protocollo CampidoGlio-Ministero : E’ stato firmato lo schema di protocollo d’intesa tra Roma Capitale, Ministero della Giustizia-Dipartimento Amministrazione Penitenziaria e Provveditorato Regionale del

Utilizza l’app trova il mio iPhone per cercare la bella moGlie e la trova in intimità con il suo capo : Una storia incredibile figlia della tecnologia che permette oramai di fare di tutto. Un uomo di 37 anni, Sean Donis di una piccola cittadina vicinissima a New York era ritornato a casa ma non aveva ritrovato la sua cara mogliettina. La moglie aveva detto a suo marito di stare in casa con suo figlio di 4 anni mentre lei era a cena con le sue amiche. Giocando con il bambino l’uomo non riusciva a trovare l’iPad , la moglie Nancy ...

Barbara Lezzi guida la rivolta contro Spadafora : "Se il Conte bis non apporta utilità - sono meGlio le urne" : L'alleanza 5 Stelle-Pd sta già mietendo vittime. sono in molti i pentastellati a essere stati "trombati" dal Conte bis. Tra le prime a non aver ottenuto alcuna poltrona, la senatrice Barbara Lezzi. L'ex ministra ha colto l'occasione per rispondere, senza mancare di essere polemica, al ministro dello

Halsey sarà in concerto al Forum di Milano a febbraio : tutte le informazioni utili sui biGlietti : Il 13 per l'esattezza The post Halsey sarà in concerto al Forum di Milano a febbraio: tutte le informazioni utili sui biglietti appeared first on News Mtv Italia.

Migranti - aGli industriali non basta la discontinuità : “Utili all’Italia”. Sul Fatto quotidiano di lunedì 23 settembre : Il governo Conte è impegnato a convincere i partner europei a prendersi una parte dei richiedenti asilo che arrivano in Italia. Ma la questione immigrazione non si esaurisce qui, anzi. A ricordarlo alla politica è il sistema produttivo, che non si accontenta della “discontinuità” con il governo giallo verde, ma chiede un progetto e una gestione dell’immigrazione che risponda alle effettive esigenze del paese. Il Fatto ha ...

Jovanotti a Linate - il Jova Beach Party si chiude a Milano : info utili su ingressi - ritiro biGlietti - pacheggi e treni speciali : Jovanotti a Linate! L'artista chiude il Jova Beach Party con un grande concerto-evento nell'aeroporto di Milano Linate, attualmente chiuso per lavori. L'apertura dei cancelli è attesa alle ore 12.30; il concerto alle ore 20.30.I biglietti con ritiro sul luogo dell'evento potranno essere ritirati fino alle ore 21.30 lungo Viale Forlanini, direzione Aeroporto di Milano Linate fronte strada privata Taverna. Per chi ha acquistato i biglietti ...