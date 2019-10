Elton John | “Ho avuto un cancro alla prostata | potevo morire”

“A 24 ore dalla morte”. Il dramma di Elton John - la star lo racconta solo ora : Che Elton John si sia trovato di fronte a una delle scelte più importanti della sua vita lo scopriamo per sua stessa ammissione in Me, l’autobiografia che uscirà il 15 ottobre e di cui il Daily Mail pubblica un estratto in anteprima. Era l’aprile del 2017 quando uscì la notizia, diffusa dal portavoce dell’artista, che Elton John aveva contratto una grave infezione mentre si trovava, come avviene ormai da anni, tra un palco e l’altro per il ...

Elton John rivela in Me : Per Lady Diana Stallone fece a botte con Gere : Dopo l'annuncio dell'uscita del film sulla sua vita fuori dagli schemi, dal titolo Rocketman, la popstar britannica Elton John pubblica anche la sua autobiografia, "la prima e l'unica" così come lo stesso cantante ha fatto sapere su Twitter. Pochi giorni fa è arrivato in Home Video, disponibile in versione dvd, blu-ray e blu-ray steelbook per Feltrinelli, il biopic Rocketman, la cui pubblicazione precede l'uscita dell'autobiografia dal titolo ...

La Regina Elisabetta ha schiaffeggiato il nipote davanti a Elton John : Elton John attacca la Regina Elisabetta II nel suo nuovo libro autobiografico. Page Six, infatti, racconta di come nelle pagine Elton John abbia raccontato di aver assistito ad un episodio in cui la Regina Elisabetta II ha ripetutamente colpito in faccia con degli schiaffi il nipote, il Visconte Linley. Secondo quanto avrebbe raccontato Elton John nel libro intitolato semplicemente Me, la Regina durante una festa aveva chiesto al Visconte Linley ...

Elton John e il cancro alla prostata/ "Tumore e infezione - mi diedero 24 ore di vita" : Elton John, cancro alla prostata: la rivelazione del cantautore nella sua biografia. "Tumore e infezione, mi diedero 24 ore di vita". E cosa fece? Pregò...

Elton John : «Quando ero a 24 ore dalla morte» : Che Elton John si sia trovato di fronte a una delle scelte più importanti della sua vita lo scopriamo per sua stessa ammissione in Me, l'autobiografia che uscirà il 15 ottobre e di cui il Daily Mail pubblica un ...

Elton John Foundation e Gilead lanciano radian per affrontare il problema dell’HIV nelle regioni EECA : Gilead Sciences e la Elton John AIDS Foundationhanno annunciato oggi durante il congresso Fast-Track Cities 2019in corso a Londra, il lancio del programma radian, che si propone di affrontare con un approccio del tutto innovativo il problema delle nuove infezioni da HIV e dei decessi imputabili a malattie correlate all’AIDS in Europa dell’Est e in Asia centrale (EECA, Eastern Europe and Central Asia). Frutto della collaborazione tra la ...

Elton John - otto francobolli celebreranno la sua carriera : Elton John diventa un francobollo. La Royal Mail, il servizio postale britannico, ha deciso di rendere omaggio alla lunga carriera di Elton John

Elton John - come ha creato «Your song» : Elton John: quante ne sapete su di lui? Chris Roberts le sa tutte. E le ha raccolte in Elton John. Rocket man in immagini, musica e parole (Rizzoli, pagg. 240, 35 €, in libreria dal 10 settembre): è il libro definitivo, con 235 immagini, incluse fotografie rare e finora inedite, per sfidare chiunque a chi conosce più dettagli: dalle prime prove come bambino prodigio al pianoforte alla prima canzone,Your Song, che farà la ...

Vacanze al “bacio” per i Beckham che dopo l’Italia volano in Francia da Elton John : dopo aver passato parecchi giorni in Puglia, la famiglia Beckham è volata in Francia dall'amico Elton John, che li ha ospitati insieme al marito sul suo favoloso yacht. In questa fine d’estate, che non ha visto nascere troppi amori sotto il sole, ha visto però consolidarsi molte coppie, come quella formata da David e Victoria Beckham, che dopo aver passato insieme a tutta la famiglia una vacanza in Puglia, nel fine settimana hanno ...

Harry e Meghan Markle a Nizza - Elton John li difende dalle accuse : Meghan Markle e Harry sono nell’occhio del ciclone e a difenderli ci pensa Elton John. I duchi di Sussex in questi giorni si sono concessi una vacanza nel Sud della Francia, lontano da occhi indiscreti e in completo relax insieme al piccolo Archie, nato tre mesi fa. Per raggiungere Nizza la coppia reale ha utilizzato un jet privato, una scelta che ha provocato l’ira dei sudditi di sua Maestà e degli ambientalisti. I giornali si sono ...