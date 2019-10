Chef Rubio replica a Giletti | Non hai il mio numero | non sparare cazz*te in

Fonte : blogo

(Di lunedì 7 ottobre 2019)non molla e continua ad esporsi sui social, dopo le polemiche delle scorse ore per il suo tweet sul caso dei due poliziotti morti nella Questura di Trieste. Ecco cosa ha scritto su Instagram stamattina, commentando il tentativo di telefonata fatto ieri da Massimosu La7 a Non è l'Arena:Amore mio, ilnon ce l’hai quindi noncazzate in diretta dicendo che mi stai chiamando, che poi gli analfabeti funzionali ce credono e me riempiono la posta de stronzate. Quindi la prossima volta evita ( o chiedi alla redazione ilvero ). Che poi te poteva pure dì male ( o bene, dipende dai punti de vista) e me trovavi su’r cesso e allora sai quanto me tajavo. Fate ride li mortacci vostra e de chi ve paga.: "Non hai il mio, nonin diretta" pubblicato su TVBlog.it 07 ottobre 2019 14:52.

matteosalvinimi : Rita Dalla Chiesa, una che questo dolore l'ha vissuto, dice ciò che milioni di italiani pensano delle penose afferm… - rubio_chef : Grazie @FabrizioDelpret. Abbraccio a te e a tutti quelli che sono con me, con noi e con chi in queste ore viene man… - rubio_chef : Grazie ai politici infami che sfruttano dichiarazioni chiare di denuncia per sciacallare e buttare benzina sul fuoc… -