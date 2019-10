VIDEO – Roma | infortunio choc | Diawara va KO | si teme per il ginocchio!

Fonte : forzazzurri

(Di domenica 6 ottobre 2019)KO, siper il ginocchio Brutta domenica per la, dopo il vantaggio del Cagliari arriva il ko per Amadou. L’ex Napoli ha avvertito un forte dolore al ginocchi che lo ha costretto ad uscire dal campo con l’aiuto dello staff medico giallorosso. Per lui siun serio, anche se è presto per una diagnosi. Clicca sulin allegato PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI Repubblica, Napoli ballottaggio Callejon-Lozano: c’è un favorito. Le novità Sky, salta panchina in Serie A: individuato già un possibile sostituto Insigne, caso rientrato e pronto a partire titolare contro il Torino Mazzarri: “Napoli? Anni meravigliosi! Ecco perchè andai via”– Boxe femminile, bacia la rivale e viene presa a schiaffi LIVE – Diego cam, occhi puntati su Maradona Allan vuole riprendersi il Napoli: il suo ...

matteosalvinimi : I poliziotti di Roma all'Altare della Patria esprimono così la loro vicinanza e il loro dolore per i colleghi cadut… - OfficialASRoma : 50 anni d'amore ???? Roma Club Testaccio #ASRoma - _Carabinieri_ : I #Carabinieri della Stazione di Roma Tor Bella Monaca hanno eseguito misure cautelari nei confronti di due fratell… -