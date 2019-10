Trieste | furia del killer conto 8 agenti E scricchiola l' alibi della follia

Fonte : ilgiornale

(Di domenica 6 ottobre 2019) Alejandro Augusto Meran ha ucciso due poliziotti, ma poteva ammazzarne almeno altri otto. Secondo la ricostruzione dei fatti da parte degli inquirenti, avenerdì pomeriggio c'è stata una vera e propria tempesta di fuoco. Il decreto di fermo dell'uomo parla chiaro: "Ha tentato l’omicidio di almeno altri otto, di cui tre addetti alla vigilanza, quattro in forza alla squadra mobile nonché uno intervenuto in ausilio dopo aver udito gli spari". Insomma una vera e propriacon due pistole in mano sottratte agli. Ha sparato per ben 23 volte.Non tutti i colpi, per fortuna, sono andati a segno, ma Alejandro era una. Ma se nelle prime ore dopo l'omicidio era iniziata a circolare la voce di problemi psichici, adesso quella "" del dominicano pare essersi ridimensionata. E come sottolinea ilCorriere, sono proprio gli investigatori a dirlo nel decreto di ...

