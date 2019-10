Torino | Mazzarri | “Preferisco non guardare la classifica | ci mancano alcuni punti”

Probabili formazioni Torino Napoli/ Diretta tv - c'è il dubbio Meitè per Mazzarri : Probabili formazioni Torino Napoli: Diretta tv e orario. Ecco le opzioni a centrocampo per i due tecnici per la sfida di domani, 7giornata di Serie A.

Torino-Napoli - Mazzarri sarà in panchina : “giustizia è fatta” : “Mi restituisce giustizia, perche’ non ho fatto nulla per essere espulso”. Sono le dichiarazioni di Walter Mazzarri che commenta cosi’ la decisione della Corte Sportiva di Appello che ha annullato la giornata di squalifica al tecnico del Torino. “A Parma c’e’ un’area tecnica piu’ piccola che da altre parti – osserva Mazzarri nella conferenza stampa – Quando ho visto uno ...

Torino-Napoli - parla Cairo : “Mazzarri è molto carino - voleva esserci a tutti i costi. Verdi? Nessuna pressione” : Torino-Napoli, parla Cairo: “Mazzarri è molto carino, voleva esserci a tutti i costi. Verdi? Nessuna pressione” Torino Napoli Cairo| Alla vigilia di Torino-Napoli, il presidente dei granata Urbano Cairo, ha rilasciato alcune dichiarazioni alla Gazzetta dello Sport. “Mazzarri sarà al suo posto? Certo, avere in panchina il nostro mister è una gran bella cosa. Mi fa piacere per lui, che vive la partita intensamente ed è per ...

Calcio : annullata la squalifica di Walter Mazzarri e Nicolò Frustalupi - il Torino vince l’appello : Il ricorso del Torino ha successo: Walter Mazzarri e Nicolò Frustalupi, dopo esser stati espulsi dalla panchina durante l’incontro dei granata contro il Parma, potranno dunque tornare regolarmente a sedersi sul ponte di comando della loro squadra già da questa domenica, nella partita contro il Napoli. Originariamente la sanzione prevedeva la squalifica di un turno tanto per Mazzarri quanto per Frustalupi, ma la Corte d’Appello ...

Torino - accolto il ricorso : Mazzarri regolarmente in panchina contro il Napoli : “La Corte Sportiva d’Appello Nazionale ha accolto il ricorso del Torino Football Club riguardo la squalifica per una giornata al tecnico Walter Mazzarri e al vice allenatore Nicolò Frustalupi. I due tecnici saranno pertanto regolarmente in panchina domenica nel match contro il Napoli in programma alle ore 18″. Con questa breve nota sul proprio sito ufficiale, il Torino comunica che la Corte Sportiva d’Appello ...

Torino-Napoli - sfida da ex per Mazzarri che non ha mai nascosto la stima per Ancelotti : Per Walter Mazzarri Torino-Napoli non sarà una partita qualunque, scrive il Corriere Torino. E non solo per i suoi trascorsi sulla panchina azzurra, ma perché ha sempre speso buone parole per Ancelotti. Lo ha sempre stimato e parlato di lui come di un collega esemplare. “Forse perché sono i due allenatori con più panchine dell’attuale serie A, o forse perché vivono il calcio in modo quasi opposto”. Lo scorso anno, prima della gara di ...

Torino-Napoli - squalificati Mazzarri e Frustalupi. Chi sarà in panchina? : Il giudice sportivo azzera la panchina del Torino. Ieri ha squalificato sia il tecnico granata, Walter Mazzarri, che il suo vice, Nicolò Frustalupi. Il primo “per proteste al 38° del secondo tempo nonché per comportamento non regolamentare assunto al 48° del secondo tempo”. Frustalupi invece è stato punito “per avere, al termine del primo tempo, nella zona antistante gli spogliatoi, rivolto espressione insultante ad un ...

Torino-Napoli - squalificati Mazzarri e Frustalupi : Torino-Napoli si giocherà senza Mazzarri e Frustalupi in panchina. Il giudice sportivo ha squalificato entrambi dopo la loro espulsione in Parma-Torino che si è giocata ieri sera. Mazzarri è stato «sanzionato per proteste al 38° del secondo tempo nonché per comportamento non regolamentare assunto al 48° del secondo tempo». Frustalupi «per avere, al termine del primo tempo, nella zona antistante gli spogliatoi, rivolto espressione insultante ad ...

Torino – Mazzarri sincero dopo il ko col Parma : “siamo stati autolesionisti! E’ girato tutto storto” : Torino ko contro il Parma nel posticipo della sesta giornata di Serie A: il commento di Walter Mazzarri Brutto ko questa sera, nel posticipo della sesta giornata di Serie A per il Torino: i granata hanno ceduto al Parma 3-2, con una rete di Inglese negli ultimissimi minuti. sincero e diretto, Mazzarri ha così commentato la partita: “facciamo quasi tutto noi, abbiamo commesso delle ingenuità assurde. Eravamo in dieci, e siamo andati ...

Parma-Torino - parola agli allenatori : D’Aversa soddisfatto - Mazzarri rammaricato : Inglese nel finale decide l’emozionante posticipo del lunedì di Serie A tra Parma e Torino. Al termine del match, ai microfoni di Sky, le parole dei due tecnici D’Aversa e Mazzarri. D’AVERSA – “La squadra ha fatto un’ottima gara, ci siamo trovati sotto in una partita in cui abbiamo creato tantissimo, ma i ragazzi sono stati bravi a crederci fino alla fine. Perché Inglese in panchina? Stanotte aveva 39,3° ...

Diretta Parma Torino/ Streaming video e tv : D'Aversa affronta Mazzarri - Serie A - : Diretta Parma Torino. Streaming video e tv, testa a testa, quote e risultato live del match valevole per la sesta giornata del campionato di Serie A.