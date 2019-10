Venezuela | 80 prigionieri torturati in carcere | percosse e un combattimento di galli sui

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di sabato 5 ottobre 2019) Il filmato in arrivo daldi Anaco, in, sono agghiaccianti. L’episodio risale allo scorso venerdì 27 settembre e sono state diffuse nei giorni seguenti, prima sui media sudamericani, poi in tutto il mondo. Un’ottantina di detenuti sono stati fatti sdraiare nudi nel cortile del. Mentre giacevano a faccia in giù le guardie li hanno usati come arena umana per undi. Tutto filmato da una giornalista e diffuso in rete. I, che nel mentre sono stati anche ripetutamente colpiti con un bastone, sono stati molestati per due ore e tenuti senza cibo per 24 ore. La colpa dei detenuti sarebbe quella di aver organizzato uno sciopero contro la mancanza di cibo, acqua e medicinali. L'articolo, 80ine undisui loro corpi nudi proviene da Il Fatto Quotidiano.

