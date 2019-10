Sta per nascere un colosso mondiale del poker online

Nelle città ci sono abbaStanza alberi per assorbire l'inquinamento? : Gli alberi assorbono CO2, catturano le polveri sottili causate dallo smog e diminuiscono la temperatura dell'ambiente in cui sono inseriti fino a 2° centigradi. Verrebbe da dire chi trova un “albero”, trova un tesoro. E infatti, tra gli obiettivi dell'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, le Nazioni Unite hanno inserito il ripristino delle foreste degradate e l'aumento delle superfici boschive, ma hanno anche sottolineato l'importanza ...

The big hack - hacknight@museum - largo a Startupper e designer : Tra le challenge su cui dovranno misurarsi gli sviluppatori c'è anche quella del Museo e Real Bosco di Capodimonte con Tecno...

Una feSta (inquieta) per i 10 anni del M5S Grillo : no alle tifoserie :

Programmi TV di Stasera - sabato 5 ottobre 2019. Su Rai1 «Ulisse – Il Piacere della Scoperta» racconta la vita della Regina Maria Antonietta : Alberto Angela - Ulisse - Il Piacere della Scoperta Rai1, ore 21.25: Ulisse -Il Piacere della Scoperta Alberto Angela presenta la terza puntata della nuova stagione di Ulisse – Il Piacere della Scoperta. Una nuova puntata esclusiva dedicata ad uno dei personaggi più intriganti della storia: Maria Antonietta, l’ultima Regina di Francia. In questa puntata di Ulisse, si racconterà la triste parabola e la leggenda nera che la storia le ha ...

Crotone - campionato italiano pesi welter - Loriga vs Cavillucci. Lo Squalo rossoblù riconquiSta il Titolo per la seconda volta : Notte magica al Palamilone di Crotone per merito dello Squalo rossoblù il quarantaduenne Tobia Loriga, 109 combattimenti all’attivo di cui

Torna il 6 ottobre a Chieti - la manifeStazione "Urban Nature alla scoperta della natura in città" : Chieti - Una occasione per conoscere la natura in città e la sua importanza, per valorizzarla, per viverla e farla aumentare attraverso la partecipazione attiva dei cittadini: questo, in estrema sintesi, vuole essere Urban Nature, l’evento che il WWF ha lanciato già da qualche anno e che Torna puntuale a inizio ottobre. L’edizione 2019 è in calendario domenica 6 con oltre 100 appuntamenti in 60 città. Il WWF Chieti-Pescara ...

Calcio femminile - Milena Bertolini : “Sono soddisfatta perché siamo sulla strada giuSta” : L’Italia del Calcio femminile si è imposta per 0-2 in casa di Malta nelle qualificazioni agli Europei del 2021: per le azzurre della CT Milena Bertolini continuano ad essere a punteggio pieno assieme alla Danimarca, con cui presumibilmente si giocheranno il pass per il torneo continentale. Così a fine gara Milena Bertolini al sito federale: “È stata una partita sofferta per quanto riguarda il risultato, ma la squadra è partita forte ed è ...

Mercedesz Henger infuriata con la madre Eva : «Insulti per colpa sua. QueSta cosa è Stata pensata da mesi» : Eva Henger ha accusato l’ex tronista Lucas Peracchi di averla allontanata dalla figlia Mercedesz e di aver instaurato con lei un rapporto malato. L’attrice ed ex naufraga dell’isola dei Famosi ha mosso le sue accuse dal social e mezzo stampa ed ora la figlia Mercedesz interveniente sempre via web per puntualizzare alcune cose. Mercedesz ha utilizzato le stories del suo account Instagram per inquadrare la situazione in cui l’avrebbe messa la ...

Villanova di Guidonia : arreState due persone per spaccio : Roma – Tramite un’operazione finalizzata alla prevenzione e alla repressione dello spaccio di sostanze stupefacenti, gli agenti di Polizia hanno arrestato due uomini di 43 e 18 anni, entrambi italiani, interrompendo la linea di comunicazione tra grossista e pusher. L’operazione è stata realizzata in collaborazione con la Polizia di Stato del commissariato di Tivoli e con la Squadra Mobile di Roma. Il tutto è avvenuto lo scorso ...

Google Sta teStando dei video tutorial all’interno dell’app per i nuovi utenti : Google sta testando tre nuovi tasti all’interno della sua app, pronti ad aiutare i tanti nuovi utenti che si avvicinano per la prima volta ai servizi di Google. Sebbene risultino poco interessanti per chi uno smartphone lo usa da qualche tempo, i nuovi tasti colorati dalla forma rotondeggiante nascondono dei piccoli video tutorial nei quali un nuovo utente può trovare informazioni molto utili: il primo mostra come effettuare una ricerca su ...

Farnesina - autrice Rai arreStata per Stalking : perseguitava il capo di gabinetto di Di Maio : Valentina Pizzale, sceneggiatrice e autrice Rai, è stata arrestata per insistenti e reiterati atti persecutori nei confronti del capo di gabinetto della Farnesina e ambasciatore italiano in Cina, Ettore Francesco Sequi. La misura di custodia cautelare è scattata due giorni fa, quando la donna è stat

Nigeria - liberi 25 bimbi arreStati per legami con Boko Haram : L'esercito Nigeriano afferma di aver liberato e consegnato al governo dello Stato di Borno 25 bambini precedentemente arrestati in relazione alle attività dell'organizzazione...

L’app Sfondi gratis offre gratuitamente 10.000 wallpaper Statici - animati e 3D : Sfondi gratis è un’applicazione che offre una raccolta di Sfondi statici, animati, Sfondi video e Sfondi 3D in qualità 4K accuratamente selezionati. L’app include 10.000 Sfondi gratuiti organizzati per categorie come ad esempio grafica 3D, Sfondi per ragazze, animali, anime, cibo, bevande, fotografia, celebrità, Fortnite, sport, fantasy, aerei, bokeh, videogiochi, auto e moto, natura, spazio, galassia, architettura, città, ...

Diego CoSta condannato : guai con il fisco per il calciatore dell’Atletico Madrid : Problemi fuori dal campo per l’attaccante Diego Costa, il calciatore dell’Atletico Madrid è stato infatti dichiarato colpevole di un reato fiscale di 1,1 milioni di euro e ha riconosciuto i fatti a lui imputati dall’Agenzia delle Entrata, è quanto riportato dal Mundo Deportivo. Il calciatore oltre a risarcire la cifra ha accettato una pena detentiva di 6 mesi che potranno essere sostituiti da una multa di 600mila euro, ...