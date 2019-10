Mercato Juve | Manchester Utd deciso A gennaio si punta sul bianconero

Juventus - secondo CalcioMercato.com Willian si sarebbe offerto ai bianconeri : La Juventus dovrà lavorare molto nel calciomercato invernale, per alleggerire una rosa fin troppo ricca di giocatori: a rischio cessione ci sono Rugani, Emre Can, Mandzukic, Perin e Pjaca, con questi ultimi due che sembrerebbero oramai recuperati dagli infortuni della scorsa stagione. Ovviamente la dirigenza bianconera lavora anche sul mercato degli acquisti, in particolar modo ci sono diversi giocatori che interessano e che sono in scadenza di ...

CalcioMercato Juventus - il papà di Haaland : 'Studia Cristiano Ronaldo' : E' una delle rivelazioni della Champions League, grazie a quattro gol in due partite con la maglia del Salisburgo: parliamo della punta norvegese Haaland, che dopo aver realizzato una tripletta contro il Genk, si è ripetuto contro il Liverpool, segnando uno dei gol della squadra austriaca. Attualmente è uno dei più seguiti a livello europeo, anche per la sua giovane età: fra le squadre che sembrano interessate al giocatore ci sarebbe anche la ...

CalcioMercato Juventus - Cuadrado sarebbe pronto a rinnovare il contratto con i bianconeri : La Juventus comincia ad assorbire i dettami tecnici e tattici di Maurizio Sarri, lo dimostrano sicuramente le ultime prestazioni dei bianconeri, in particolar modo in Champions League, con un'ottima partita disputata contro l'Atletico Madrid (anche se condizionata da due errori difensivi) e soprattutto contro il Bayer Leverkusen, sconfitto con un secco 3 a 0. Il match contro l'Inter è l'ennesimo banco di prova per i giocatori di Sarri: il ...

Mercato Juventus - offerta monstre dei bianconeri per Kantè : i dettagli! : Mercato Juventus – Dopo una campagna acquisti divisa tra alti e bassi (visto che alcuni esuberi non son stati ceduti) , la Juventus pensa già alla prossima estate. Ramsey e Rabiot sono stati gli ultimi due colpi del centrocampo bianconeri, ottimi giocatori, ma è mancato il boom decisivo con il colpo da 90 a centrocampo. Pogba è da sempre la prima scelta, il suo addio ha lasciato un vuoto, mai colmato negli anni ma ad oggi le cifre di un ...

CalcioMercato Juventus - colpo Kane dal Tottenham : Paratici ci prova : Calciomercato Juventus – La crisi di risultati che ha avuto il suo culmine con il pesante ko contro il Bayern Monaco in Champions League sta creando pesanti malumori all’interno dello spogliatoio del Tottenham. Sono diversi i calciatori che potrebbero decidere di cambiare aria. Il primo pronto a fare le valigie è ovviamente Eriksen che non ha alcuna intenzione di rinnovare il contratto in scadenza il prossimo giugno. Ma attenzione ...

CalcioMercato - dall’estero si scatenano su Juve e Inter : svincolati per Fiorentina e Samp : Il Calciomercato non è ufficialmente aperto ma le dirigenze si muovono in vista delle prossime sessioni di gennaio e giugno per rinforzare le rose. Nelle ultime ore diversi movimenti che riguardano i club del campionato di Serie A ma non solo, operazione anche dall’estero. Ecco tutte le trattative nel dettaglio. Fiorentina – Il club viola si prepara a piazzare un altro colpo ‘alla Ribery’, nel mirino un altro ...

Mercato Juventus - non solo Neymar : una stella brasiliana si offre alla Juve : Mercato Juventus – E’ tra i profili evidenziati in rosso quello di Willian da molte società che fiutano l’affare. L’esterno brasiliano potrebbe essere, infatti, uno dei prossimi colpi a parametro zero nono avendo ancora rinnovato il contratto, in scadenza il 30 giugno 2020 con il Chelsea. Il giocatore fa dunque gola a parecchie squadre e tra queste c’è certamente la Juventus, sempre molto attenta ai giocatori in ...

Mercato Juventus - non solo Rakitic : pronto il nuovo colpo a gennaio! : Mercato Juventus- Fabio Paratici si prepara a recitare una parte d’assoluto protagonista per quel che riguarda la prossima sessione di Mercato invernale. Come annunciato in mattinata, il pirmo obiettivo resta Pogba, anche se di difficile percorrenza. Occhio al possibile affare Rakitic. La dirigenza juventina potrebbe decidere di proporre al Barcellona un potenziale scambio alla pari con Emre Can. Situazione in stand by, tutto potrebbe ...

Nel suo bilancio la Juve analizza i fattori di rischio del calcioMercato : Calcio e Finanza riporta alcune considerazioni svolte dagli amministratori della Juventus nella Relazione finanziaria annuale al 30 giugno 2019. In particolare, nel capitolo dedicato ai “fattori di rischio”, analizzano il calciomercato e i risvolti economici dei trasferimenti. Secondo quanto scrivono, il notevole incremento di valore delle operazioni di calciomercato e delle retribuzioni medie, soprattutto per i calciatori di prima ...

CalcioMercato e bilanci : la visione della Juventus : Nella Relazione finanziaria annuale al 30 giugno 2019 della Juventus, nel capitolo dedicato ai “fattori di rischio” gli amministratori del club bianconero svolgono alcune considerazioni sul Calciomercato e ai risvolti economici delle operazioni di trasferimento che rappresentano un interessante punto di vista per capire le tendenze in atto nello scenario nazionale e internazionale. «Il significativo […] L'articolo Calciomercato ...

CalcioMercato Juventus - a gennaio potrebbe arrivare Kanté : nel mirino anche Haaland : Continuano ad arrivare importanti indiscrezioni per quanto riguarda il Calciomercato della Juventus. Le ultime notizie si concentrano su N'Golo Kanté, centrocampista francese di grande talento. Il giocatore del Chelsea è un vero e proprio pallino di Maurizio Sarri, che lo ha allenato l'anno scorso. Il tecnico bianconero lo avrebbe chiesto alla dirigenza bianconera, dal momento che vorrebbe affiancarlo a Pjanic e Ramsey. Un centrocampo a tre di ...

Mercato Juve - Paratici scatenato : doppio colpo a gennaio - certe 4 cessioni! : Mercato Juve- Secondo quanto riportato dalle ultime indiscrezioni di Mercato, Fabio Paratici sarebbe pronto a spingere il piede sull’acceleratore in vista della prossima finestra di Mercato invernale. Largo ad un possibile doppio colpo, con addio a 4 giocatori. Come noto, e come riportato nelle ultime ore, il direttore sportivo bianconero proverà a mettere le mani su Pogba. Il centrocampista francese resta il primo obiettivo per il ...

CalcioMercato Juventus - Perin e Pjaca possibili partenti a gennaio : La Juventus, nonostante sia concentrata sul calcio giocato, è al lavoro per sistemare una rosa fin troppo ricca di giocatori: in estate infatti alcuni esuberi di mercato sono rimasti a Torino ed è probabile che la loro cessione sia solo stata rimandata a gennaio. Si parla molto dei vari Rugani, Emre Can e Mandzukic che, in caso di offerta importante, sarebbero pronti a lasciare a Torino, ma i più sicuri di partire nel mercato invernale ...

CalcioMercato Juventus - a Sarri piacerebbe affiancare Kanté a Pjanic e a Ramsey : La Juventus sembra stia assimilando i dettami tecnici e tattici del nuovo tecnico Sarri ed i recenti risultati dimostrano come i bianconeri abbiano acquisito un'importante solidità difensiva unita ad una qualità offensiva notevole. Domenica c'è grande attesa per il big match contro l'Inter, che potrebbe significare, in caso di vittoria, il sorpasso alla squadra di Conte ed il primo posto in classifica. Nonostante il calcio giocato, si continua a ...