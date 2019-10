L' allarme di Gabrielli | I dati non mentono Straniero un reato su 3

Fonte : ilgiornale

(Di sabato 5 ottobre 2019) Fabrizio Boschi Il capo della polizia: «Problema evidente, tra regolari e non sono il 12% della popolazione» Il capo della polizia Francosceglie proprio il giorno giusto per lanciare i suoi anatemi contro gli stranieri. Nello stesso giorno in cui Trieste piange due agenti uccisi da immigrati, il prefetto informa la nazione che sono più gli stranieri che gli italiani a commettere reati. Guarda un po'. Cioè ciò che tutti i cittadini, e i poliziotti stessi, soffrono sulla loro pelle da anni, e che la Lega ripete da sempre. Al Festival delle Città in corso a Roma, prima che fosse divulgata la notizia di Trieste,sciorina isulla criminalità. Da questi emerge una buona e una cattiva notizia. La buona è che «da dieci anni il trend dei reati è in calo». La cattiva è che «negli ultimi anni si registra un aumento degli stranieri arrestati e denunciati». ...