I segreti del Barcelona di Guardiola svelati dalla scienza

VIDEO MotoGP - GP Thailandia 2019 : i segreti del circuito di Buriram. Un mix tra tecnica e velocità : Il Circus della MotoGP fa rotta verso la Thailandia, a Buriram, dove oggi sono tenute le qualifiche della quindicesima prova del Mondiale 2019 di MotoGP. Sull’asfalto asiatico Fabio Quartararo ha saputo interpretare alla perfezione il layout: un circuito in cui parti veloci e tratti più guidati sono inseriti nel giusto mix, creando non poche difficoltà nella messa a punto per le moto, dovendo avere accelerazione e agilità nei cambi di ...

Papa Francesco e i falsi amici che tramano alle sue spalle : svelati segreti del Vaticano : Il giornalista e scrittore Gianluigi Nuzzi ha annunciato che entro la seconda metà di ottobre pubblicherà il suo ultimo libro con una serie di scottanti segreti dal Vaticano, su Papa Francesco e i "falsi amici" che tramano alle sue spalle. Ancora top secret il titolo ma pare che il conduttore di "Quarto Grado" porterà la prima copia all’autorità giudiziaria vaticana per verificare eventuali notizie di reato.Continua a leggere

Vaticano - Nuzzi annuncia un nuovo libro sui segreti della Chiesa : “Bergoglio impegnato a combattere e cacciare i mercanti dal tempio” : Nuove rivelazioni sui segreti del Vaticano. Dopo due anni di lavoro, Gianluigi Nuzzi, giornalista di inchiesta e conduttore della trasmissione Mediaset ‘Quarto grado‘ torna a focalizzare l’attenzione sui segreti vaticani, dopo vari libri sull’argomento tra cui ‘Sua Santità‘ nel 2012 con le carte di Ratzinger pochi mesi prima della sua rinuncia al pontificato e ‘Via Crucis‘ nel 2015 che provocò arresti in ...

Fenomeno TikTok - i segreti dell’app dei record : “Oltre il lip sync - siamo una fabbrica di talenti” : Ad agosto è stata la piattaforma più scaricata nel mondo e mentre il pubblico si allarga e l’età sale arrivano celebrità come Fiorello e Michelle Hunziker, brand e organizzazioni. L’intervista col capo europeo

Hostess rivela i segreti delle compagnie aeree : ecco quali sono le cose che “non vengono pulite quasi mai” : Una Hostess ha rivelato in un’intervista a Inside Edition i segreti delle compagnie aeree, confessando le scarse condizioni igieniche che ci sono a bordo degli aerei e dando qualche consiglio ai viaggiatori. Jamila Hardwick, questo il suo nome, ha lavorato per diverse compagnie aeree (non svela quali) e come prima cosa ha detto che né lei Nè i suoi colleghi bevono mai bevande calde quando sono in volo. Il motivo? “La cosa peggiore ...

Festa del Cinema 2019 - “Motherless Brooklyn – I segreti di una città” di Edward Norton film di apertura : Motherless Brooklyn, scritto, diretto e interpretato da Edward Norton, sara’ il film d’apertura della quattordicesima edizione della Festa del Cinema di Roma. Edward Norton sarà ospite della Festa il 18 ottobre, il giorno dopo l’apertura, per un Incontro Ravvicinato col pubblico. L’attore statunitense ha dichiarato: “Il Cinema italiano ha avuto un impatto enorme sui miei gusti e le mie aspirazioni da cineasta e ...

“Motherless Brooklyn – I segreti di una città” di Edward Norton il film d’apertura del Rome Film Festival 2019 : Edward Norton aprirà la Festa del Cinema di Roma Edward Norton inaugurerà il 17 ottobre la Festa del Cinema di Roma 2019. “Motherless Brooklyn – I segreti di una città” è stato scelto come ...

Friends - compie 25 anni la madre di tutte le sitcom. Ecco i segreti del suo successo : Senza alcun dubbio Friends può essere considerata la matrice di tutte le sit-com attuali, la fonte d’ispirazione di tanti produttori che attualmente confezionano sit-com di successo (vedi How I met your mother). Friends ha saputo condensare in un unico prodotto la demenzialità nuda e cruda di una classica situation comedy, risatine di sottofondo comprese, all’esplorazione coraggiosa di temi molto seri e incredibilmente attuali (parliamo di una ...

Quei piccioni agenti segreti spie delle Guerre Mondiali : Oscar Grazioli Utilizzati dalla Cia perché capaci di ritrovare sempre la strada di casa anche a centinaia di chilometri Un giornalista della BBC (Gordon Corera) racconta di avere visitato il museo bellico di Langley in Virginia, dove ha sede la Cia che, da pochi giorni, ha desecretato i file che riguardano la Guerra Fredda e gli espedienti usati per combatterla. Il museo è chiuso al grande pubblico ma il giornalista ha potuto ...

Meghan - Harry e i segreti della vita «normale» con Archie al Frogmore Cottage : Tutti i battesimi di casa Windsor, in attesa di quello di Archie HarrisonTutti i battesimi di casa Windsor, in attesa di quello di Archie HarrisonTutti i battesimi di casa Windsor, in attesa di quello di Archie HarrisonTutti i battesimi di casa Windsor, in attesa di quello di Archie HarrisonTutti i battesimi di casa Windsor, in attesa di quello di Archie HarrisonTutti i battesimi di casa Windsor, in attesa di quello di Archie HarrisonTutti i ...

Milan-Inter - Boban svela i segreti del derby e ricorda quelli vissuti da calciatore : Per Zvonimir Boban, ora Chief football officer del Milan, il primo derby da dirigente “sarà una grandissima emozione”. Lo confida nell’intervista sull’app ufficiale del club, a tre giorni dalla sfida con l’Inter: “Milano è una città che vive il derby in maniera pazzesca, è una sfida unica al mondo tra due società che si rispettano ma che hanno una rivalità incredibile, storica e bellissima. Come ...

Champions League - tutto quello che c’è da sapere : gironi - favorite - i segreti delle avversarie delle italiane : Champions League – Prende il via domani la 65^ edizione della Champions League, il torneo europeo per club più importante. Dopo le varie fasi preliminari, che non hanno visto impegnate le italiane, si inizia a fare sul serio con la fase a gironi. La finale si svolgerà il 30 maggio 2020 allo stadio Ataturk di Istanbul. Una competizione molto attesa, che quest’anno vede la partecipazione di 4 squadre italiane: Juventus, Napoli, ...

Svelati i segreti della melanzana e della sua biodiversità : Un team di ricerca a guida italiana composto da ENEA, CREA e Università di Verona e Torino ha decodificato il genoma della melanzana, aprendo nuove strade alla coltivazione di varietà sempre più resistenti alle conseguenze dei cambiamenti climatici, come ad esempio la siccità. Lo studio, pubblicato sulla rivista Scientific Reports del gruppo Nature (https://www.nature.com/articles/s41598-019-47985-w), è stato condotto in collaborazione con ...