Fonte : ilnapolista

(Di sabato 5 ottobre 2019) Maurizio Nicita sulladello Sport tesse l’elogio di Dires, un calciatore diventato fondamentale nelsia dentro che fuori dal campo. In campo sono i numeri che parlano per Dries, a tutt’oggi il capocannoniere delin campionato con 4 gol all’attivo dall’avvio di stagione. Domani Ancelotti lo schiererà in campo contro il, una partita importante per cercare di avvicinarsi alla vetta classifica. E proprioè uno stadio che ispira, 4 gol segnati nel dicembre del 2016 al Toro, nella gara del San Paolo. Un record personale nel periodo in cui Dries giocò la sua stagione più prolifica da centravanti puro Ma anche a settembre dello scorso anno il belga fu protagonista con l’assist per il gol vincente di Simone Verdi che questa volta giocherà con gli avversari.con i suoi 4 gol in campionato ha dato 6 punti ...

sscalcionapoli1 : Gazzetta – Panchina a Genk e rinnovo a rilento, ma Mertens non si lamenta: così è diventato leader… - napolista : Gazzetta: #Mertens guida il Napoli all’assalto del Torino Con i suoi 4 gol in campionato ha dato 6 punti al… - tuttonapoli : Gazzetta - Panchina a Genk e rinnovo a rilento, ma Mertens non si lamenta: così è diventato leader -