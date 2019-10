Dialisi | accesso vascolare senza bisturi con impulsi a radiofrequenza

Fonte : quotidianodiragusa

(Di sabato 5 ottobre 2019), al Cannizzaro di Catania: innovativa tecnica applicata per la prima volta in Italia.

RadioVoceVicina : New post: Catania, Dialisi, al Cannizzaro accesso vascolare senza bisturi: innovativa tecnica applicata per la prim… - lurlonline : Dialisi, innovativa tecnica al Cannizzaro: accesso vascolare senza bisturi - RadioVoceVicina : Catania, Dialisi, al Cannizzaro accesso vascolare senza bisturi: innovativa tecnica applicata per la prima volta in… -