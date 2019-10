Ti ricordi… L’arbitro Cesari che espelle Conte e favorisce l’Inter nella sfida contro la

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di venerdì 4 ottobre 2019)espulso, ingiustamente, un rigore generoso che porta al pareggio e alle polemiche finali: solito derby d’Italia? No, l’Inter-Juve di 26 anni fa, del novembre 1993 non fu il classico derby d’Italia. A partire dalla situazione delle due squadra, ben lontane dalndersi gli scudetti. Erano gli anni in cui il Milan di Capello cannibalizzava i campionati: l’Inter scalcagnata di Bagnoli in quella stagione rischiò addirittura di retrocedere sul campo, la Juve del Trap invece arrivò seconda ma senza maindere per davvero lo scudetto al Milan, e a Novembre del 1993, Inter e Juve si incontrarono avendo davanti in classifica non solo i rossoneri, ma anche Parma e Sampdoria. Era la Juve “all’italiana” del Trap, di Roby Baggio e Moeller, di Andrea Fortunato e del roccioso e sgraziato Kholer, con Alessandro Del Piero giovanissimo a scalpitare in ...

