Pedullà | Spalletti dice no al Milan

Fonte : ilnapolista

(Di venerdì 4 ottobre 2019) Mentre Giampaolo si gioca domani la sua ultima battaglia sulla panchina rossonera a Genova, ilha già perso la sua battaglia con. Secondo Alfredola societàese avrebbe incassato un no deciso dall’ex allenatore dell’Inter per sostituire Giampaolo sulla panchina. Un no irremovibile motivato forse, dalle parole di poco tempo fa in cui aveva detto «Io al? Che c’azzecco, ho un contratto con l’Inter» segno che il tecnico non vuole privarsi del piacere di ricevere l’assegno mensile dei nerazzurri pur senza lavorare dal momento che lo hanno fatto fuori venendo meno alle promesse fatte. Alresta una lista di nomi poco convincenti e tanti dubbi, che potrebbero diventare incubi se la squadra uscisse dal Marasi con l’ennesima sconfitta. Neanche Boban e Maldini possono dirsi sicuri della propria poltrona, scrive il ...

