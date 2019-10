Nuova perturbazione in arrivo sulla Penisola per inizio prossima settimana

Fonte : abruzzo24ore.tv

(Di venerdì 4 ottobre 2019) Roma - L'alta pressione delle Azzorre non riuscirà ad imporsi con decisione sull'Europa centrale e Italia, osteggiata da una saccatura colma d'aria artica presente sull'Europa orientale e Scandinavia. Le correnti si manterranno così tra Nordovest e Nord: entro questo flusso un nuovo impulso instabile raggiungerà l'Italia tra domenica sera e lunedì, scivolando da Nord verso Sud. Domenica sera prime piogge sparse attese al Nord, in ulteriore intensificazione su Alpi e Nordovest nella notte su lunedì, quando la neve potrebbe scendere sulle Alpi centro-occidentali a tratti fin sotto i 1700-1800m. Si tratterà però di una toccata e fuga per il Nord: Lunedì mattina sarà infatti probabilmente già tutto finito con residue precipitazioni giusto sull'Emilia Romagna e parte del Triveneto, comunque in rapido esaurimento. ...

