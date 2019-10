Mercato Juve | Paratici scatenato | doppio colpo a gennaio | certe 4 cessioni!

Fonte : juvedipendenza

(Di venerdì 4 ottobre 2019)- Secondo quanto riportato dalle ultime indiscrezioni di, Fabiosarebbe pronto a spingere il piede sull’acceleratore in vista della prossima finestra diinvernale. Largo ad un possibile, con addio a 4 giocatori. Come noto, e come riportato nelle ultime ore, il direttore sportivo bianconero proverà a mettere le mani su Pogba. Il centrocampista francese resta il primo obiettivo per il centrocampontino. 120-130 milioni di euro la sua valutazione, ma tutto potrebbe dipendere dalle reali intenzioni del numero 6 dello United. Il giocatore potrebbe chiedere la cessione già nel corso dei prossimi mesi.alla finestra.: non solo Pogba, caccia ad un terzino sinistro. Stand By Rakitic Non solo Pogba, lantus potrebbe decidere di puntellare la rosa con l’inserimento di un nuovo terzino sinistro dal piede ...

forumJuventus : TS: 'Juve, un altro stadio per nuovi colpi di mercato alla CR7, come per esempio: Pogba, Mbappé, Joao Felix e Salah… - Mercato_SerieA : Inter-Juve, chi sono i più cari? Pjanic fuori dalla top 10, Bentancur vale più di Sensi! E Ronaldo non è primo...… - junews24com : Calciomercato Juve LIVE: Haland svela l’interesse, piace Kane ULTIME -