La tecnologia che simula una vera tastiera sul touchscreen di Apple

Galaxy S11 potrebbe avere una tecnologia che nessun altro produttore ha : Con la presentazione del Note 10 e Note 10 Plus di inizio agosto, il prossimo top di gamma Samsung sarà il Galaxy S11 che verrà presentato tra febbraio e marzo 2020. Manca ancora qualche mese, ma non sorprende che ci siano già diverse informazioni sul prossimo flagship sudcoreano che dovrebbe (Continua a leggere)L'articolo Galaxy S11 potrebbe avere una tecnologia che nessun altro produttore ha è stato pubblicato su PantareiNews da Gianni Fiore

Mark O’Connell : “Il transumanesimo crede che si possa sconfiggere la morte con la tecnologia” : C’è chi dice no all’idea che il corpo umano abbia limiti e che le sue potenzialità possano essere espresse solo nell’ambito di una singola esperienza terrena. Per i transumanisti, descritti dal giornalista e scrittore irlandese Mike O’Connell nel saggio Essere una macchina, le regole della partita possono cambiare, grazie a una tecnologia in grado di superare i confini della condizione umana. O’ Connell, al Wired ...

tecnologia 5G - facciamo chiarezza. Ecco perché non c’è ragionevole motivo di averne paura : L’istituto superiore di Sanità ha recentemente pubblicato un interessante report intitolato “Radiazioni a radiofrequenze e tumori: sintesi delle evidenze scientifiche”, riguardante quali sono le conoscenze attuali sui possibili danni derivanti dalle radiazioni elettromagnetiche. Questo documento risponde alle più comuni perplessità sul 5G, e sicuramente chi ha dubbi dovrebbe leggerlo, dato che proviene da un prestigioso ed affidabile istituto ...

Icons - il progetto che fonde arte - moda e tecnologia immersiva : Inaugura a Milano il 26 settembre Shine, sotto la superficie, una mostra di arte contemporanea che racconta la vita e il lavoro della scultrice Giovanna Lysy, e sarà visitabile al Salotto di Milano in corso Venezia 7 fino al 24 ottobre. Curata da Federica Borghi, la mostra però non è la solita iniziativa di arte contemporanea: rappresenta infatti il primo della serie dei cataloghi multimediali Icons, realtà fondata e diretta dalla stessa Borghi, ...

Responsabilità oggettiva – Attenuanti per i club che investono in tecnologia : Novità in vista per la lotta al razzismo negli stadi italiani. Dal 1° ottobre nuova disciplina. Ne scrive La Gazzetta dello Sport Respnsabilità oggettiva – Chi investe in tecnologia potrà essere ritenuto non responsabile dei fatti che avverranno all’interno dell’impianto. “Dalla Responsabilità oggettiva a un nuovo modello che incentivi le società a investire in sicurezza e tecnologia, usandola per ...

Facebook investe in una tecnologia che ci permetterà di controllare i computer con la mente : Facebook sta investendo per semplificare l’interazione uomo-macchina e permetterci, un giorno, di controllare i computer con la mente e di non trascorrere il nostro tempo usando una tastiera o interagendo fisicamente con un computer. Tutto parte dall’acquisizione di CTRL-lab, una startup di neurotecnologia, che è stato annunciato dal capo della divisione AR e VR di Facebook, Andrew Bosworth, tramite la sua pagina ...

Facebook compra per un miliardo di dollari Ctrl-Labs - la start-up che usa la tecnologia a interfaccia neurale : Il vicepresidente del social Andrew Bosworth: "Intendiamo sviluppare un braccialetto che dia alle persone il controllo dei loro dispositivi come una naturale estensione del movimento"

Prime immagini per lo smartwatch Fossil che potrebbe usare la tecnologia Google : Uno smartwatch ibrido di Fossil che combina lancette fisiche e display è appena emerso tramite Reddit e probabilmente esegue Wear OS by Google. "Fossil Collider Hybrid smartwatch HR" ha l'aspetto di un generico orologio con quadrante rotondo e una cassa in acciaio da 42 mm. Il perimetro esterno presenta indici per ore e minuti in vari stili scanditi dalle lancette analogiche che partono dal centro dello schermo che sembra essere un display ...

Buche "addio" - arriva l'asfalto al grafene : la tecnologia è made in Italy : A Milano prende il via la sperimentazione con l'asfalto al grafene: lo speciale additivo garantisce una maggiore resistenza...

A Monza la tecnologia non è solo F1 - ma anche Ministero della Difesa : Dici Monza e pensi subito F1. Ma nel weekend del GP c’è moltissimo fuori dal paddock e in Autodromo. Ieri abbiamo scoperto l’area del Ministero della Difesa. E’ partito un “Wow!” alla Genè e, da scimmia curiosa qual sono sempre stata, non potevo non sentire il richiamo di quei tre Hummer rigorosamente verde, bianco e […] L'articolo A Monza la tecnologia non è solo F1, ma anche Ministero della Difesa sembra ...

Luminous Productions ci mostra la demo "Backstage" che sfrutta la tecnologia grafica next-gen path tracing : Lo studio di Square Enix, Luminous Productions, ha pubblicato una nuova tech demo chiamata "BackStage", che utilizza la tecnologia grafica next-gen nota come path tracing (una delle tecniche di rendering del ray tracing).Ecco un estratto del comunicato stampa di Luminous Productions:"Luminous Productions ha presentato "BackStage", la sua ultima tech demo che utilizza la tecnologia di grafica di gioco in tempo reale di prossima generazione nota ...

Amorim Cork - tecnologia NDtech anche per tappi da spumante : Roma, 26 ago. (Labitalia) - In Italia oltre 250 cantine hanno voluto tappi NDtech nel 2017, cinque[...]

PS5 ed Xbox Scarlett : in sviluppo un action RPG open world third party che utilizzerà la tecnologia ray tracing? : Così, di punto in bianco, alcune indiscrezioni indicherebbero in cantiere lo sviluppo di un action RPG di terze parti per Xbox Scarlett e PlayStation 5.Si dice anche il gioco sarà completamente open world, che supererà titoli come The Witcher 3, The Legend of Zelda: Breath of the Wild ed Horizon Zero Dawn e che si avvarrà della tecnologia ray tracing.La notizia viene da "Kleegamefan", un vecchio editore di Gamefan, che ha commentato un gioco che ...

