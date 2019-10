Un posto al sole | trame 7-12 ottobre | scontro tra Arturo e Sebastiano

Fonte : Blastingnews

(Di giovedì 3 ottobre 2019) Unalcontinua ad essere motivo d’interesse per i telespettatori di Rai Tre. La soap partenopea sembra ormai abituata ad ascolti record che, siamo pronti a scommetterci, proseguiranno anche nelle puntate in onda da lunedì 7 a sabato 12. Le anticipazioni giunte finora mettono in luce ulteriori colpi di scena che coinvolgeranno gran parte dei personaggi del cast, passando da Marina fino ad arrivare adche avranno un “incontro” piuttosto teso in ospedale. UPAS, anticipazioni settimanali delle puntate dal 7 al 12: Giulia sarà sempre più indecisa Enorme risalto verrà dato al personaggio di Marina. La donna riceverà una piacevole sorpresa suldi lavoro. Tuttavia, non mancheranno motivi di disagio per lei: la sua relazione con Fabrizio non smetterà di generare dubbi e perplessità nella famiglia Rosato. La delusione di Vittorio sembrerà non ...

