Fonte : universo7p

(Di giovedì 3 ottobre 2019) Dopo tanti anni,spunta unasulladi alcunifatti daLaè un processo che, tramite l’emissione di particelle subatomiche, porta un atomo instabile (radionuclide) a trasformarsi in un atomo stabile . Ad esempio, l’uranio (uranio 238), perdendo particelle, si trasforma in elementi meno pesanti, fino ad arrivare al piombo non radioattivo (piombo 206). Altri esempi di… L'articolo: In unglidiUniverso7p.it.

Anto_7744 : RT @Universo7p: TRASMUTAZIONE: In un video gli esperimenti di Rolando Pelizza @Universo7p - Universo7p : TRASMUTAZIONE: In un video gli esperimenti di Rolando Pelizza @Universo7p -