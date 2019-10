Torino | intervengono per odore di gas e scoprono un laboratorio di eroina

Fonte : ilgiornale

(Di giovedì 3 ottobre 2019) Aurora Vigne La scoperta in un appartamento nel quartiere Madonna del Pilone, a. I condomini hanno chiamato le forze dell'ordine impauriti a causa del fortedi gas Sono intervenuti per il fortedi gas e hanno trovato undi. È una scena alla Breaking Bad questa di. Nel quartiere Madonna del Pilone, gli inquilini di una palazzina hanno iniziato a sentire undi gas sempre più forte. Dopo alcuni accertamenti, i residenti hanno capito che questo proveniva da un appartamento e così hanno deciso di chiamare i carabinieri. Gli agenti, una volta sul posto, hanno fatto irruzione nell'appartamento. Ed ecco l'incredibile scoperta. Entrando nell'abitazione hanno trovato fornelli da campo accesi, da cui il probabiledi gas, mascherine e miscelatori elettrici, diversi chili di sostanza marrone, probabilmente utilizzata per il taglio ...

MdR_Torino : Una fotografia del fenomeno dell'usura e del sovraindebitamento in #Piemonte. Intervengono Renato Cogno (dirigente… - giovannaconfal4 : RT @dividol: @GabriellaBargh1 #Milano via Torino angolo via Palla. I vigili non intervengono. MILANO, AIUTA QUESTO CANE, che sicuramente è… - umpkket : RT @dividol: @GabriellaBargh1 #Milano via Torino angolo via Palla. I vigili non intervengono. MILANO, AIUTA QUESTO CANE, che sicuramente è… -