Torino, droga a domicilio: 23 arresti

Consegnavano stupefacenti afacendosi pagare anche le spese per il carburante. Le ordinazioni avvenivano tramite telefono, Whatsapp e Facebook con un linguaggio in codice. Il sistema era stato ideato e realizzato da un intero nucleo familiare composto da padre madre e figlio, nel Torinese. Le indagini hanno accertato la complicità di altre 20 persone, tratte in arresto dai Carabinieri del comando provinciale di. Segnalati alle autorità competenti 150 clienti ed eseguite una trentina di perquisizioni.(Di giovedì 3 ottobre 2019)