Temptation | Pago scoppia in lacrime | Alessandro bacia Serena?

Anticipazioni Temptation Island - quinta puntata : Pago sempre più deluso dalla Enardu : La seconda stagione di Temptation Island Vip si avvia alla conclusione e la quinta puntata, in onda lunedì 7 ottobre, mostrerà gli ultimi falò per le coppie ancora presenti nel resort sardo. Dopo l'uscita di Anna Pettinelli e Stefano Macchi, oltre che di Chiara Esposito e Simone Bonaccorsi, sono soltanto sei i protagonisti che proseguiranno il loro viaggio nei sentimenti in attesa delle decisioni finali. E per tutti loro i problemi saranno ...

Temptation Island - Serena si sfoga contro Pago : 'Lui si preoccupa con me solo del ses...' : Il rapporto tra Serena Enardu e Pago è sempre più vicino al capolinea. Durante la quarta puntata di Temptation Island Vip la coppia ha mostrato ancora una volta delle grandi mancanze. Nel corso del falò con le altre ragazze, la 43enne sarda è letteralmente sbottata dopo aver sentito un commento del suo fidanzato. Serena attacca il fidanzato Pago Tutto è accaduto durante il falò delle ragazze. Alessia Marcuzzi ha fatto vedere dei video di ...

Temptation Island Vip - Serena smonta Pago : Le spese di casa le pago io : Temptation Island Vip 2 ha visto ancora una volta indiscussa protagonista la coppia formata da Serena Enardu e pago. Nel nuovo appuntamento del docu-reality sui tradimenti, condotto da Alessia Marcuzzi, all'ex corteggiatrice di Uomini e donne, Serena, è stato mostrato un rvm contenente le esclusive immagini del legame consolidatosi tra il suo fidanzato e la single Valentina, a cui pago ha espresso alcune considerazioni maturate proprio sulla sua ...

Temptation Island Vip - lo sfogo di Serena Enardu : “Pago si preoccupa soltanto del sesso con me - alle spese in casa devo pensarci io”” : Durante il falò di confronto nella terza puntata di Temptation Island Vip, Serena Enardu ha dovuto vedere alcuni video che mostravano la vicinanza tra il fidanzato Pago e la single tentatrice Valentina. I due si mostrano molto intimi ma la loro vicinanza non causa alcuna gelosia a Serena: “Con me certe cose non le fa. Mi piacerebbe che fosse lui a proporre certe cose come se ci fosse ancora un corteggiamento”. Poi però, sbotta dopo ...

Temptation Island Vip - Serena e la confessione su Pago : "La casa è la mia e lui...". Ecco cosa non va : Continuano i colpi di scena per Pago e Serena a Temptation Island Vip. La coppia non deve solo fare i conti con Alessandro, il tentatore che sembra riuscire nell'intento di avvicinare la Enardu. I due infatti solo alle prese anche con delle questioni economiche. Sarebbe Serena a lamentare il fatto d

Temptation Island Vip - Pago in lacrime per Serena Enardu. Poi la rivelazione di lei : Non procedono bene le cose tra Serena Enardu e Pago a Temptation Island Vip. Lei sin dall’inizio ha stretto un forte rapporto con il single Alessandro e ormai, puntata dopo puntata, i due sono sempre più complici. L’ultimo filmato che la produzione mostra a Pago nel pinnettu, però, lo turba al punto da scoppiare a piangere e avere una reazione incontrollata nel villaggio. Si tratta dell’ennesimo filmato in cui Serena ammette l’attrazione per ...

Temptation Island Vip - spoiler puntata del 7 ottobre : Pago - Gabriele - e Alex delusi : Il popolare reality Temptation Island Vip, ideato da Maria De Filippi e condotto da Alessia Marcuzzi, si sta avviando alle battute finali. Nonostante ciò, non mancheranno di certo colpi di scena nel prossimo appuntamento, dopo aver assistito all’atteso lieto fine di Simone Bonaccorsi e Chiara Esposito avvenuto in quella precedente. Gli spoiler esclusivi di lunedì 7 ottobre 2019 annunciano che il cantante Pago, Gabriele Pippo, e Alex Belli, non ...

Temptation ISLAND VIP 2019 - 4a PUNTATA/ Diretta e coppie : Pago piange per Serena... : TEMPTATION ISLAND Vip 2019, Diretta e coppie quarta PUNTATA 30 settembre. Silvia Maturani a letto con il single Valerio, continua la crisi tra Serena Enardu e Pago...

Temptation Island - spoiler 30 settembre : alta tensione tra Pago e Serena : Lunedì 30 settembre in prima serata su Canale 5, andrà in onda la quarta puntata di Temptation Island Vip e che segnerà un giro di boa per le coppie ancora in gioco. Le anticipazioni fornite dalle pagine social ufficiali del programma, parlano di una situazione particolarmente delicata per la coppia formata da Serena Enardu e Pago, con quest'ultimo che appare furioso dopo l'ennesimo video della fidanzata. Se il cantante sembra sia ormai arrivato ...

Pago e Serena - lui è alle corde : a Temptation Island Vip c’è aria d’addio : Pago e Serena, lui è alle corde. A Temptation Island Vip c’è aria d’addio: l’anticipazione Si fa sempre più complicato il percorso di Pago e Serena Enardu a Temptation Island Vip. Già nelle prime tre puntate è emersa una situazione del tutto inaspettata. I due, ai nastri di partenza del reality, si presentavano come una […] L'articolo Pago e Serena, lui è alle corde: a Temptation Island Vip c’è aria d’addio ...

Anticipazioni Temptation Island quarta puntata - Pago deluso da Serena : 'Sto per crollare' : Il giro di boa di Temptation Island Vip 2 ha avuto luogo lunedì 23 settembre, con la terza puntata durante la quale Nathaly Caldonazzo e Andrea Ippoliti si sono lasciati. Lei non ha affatto gradito il comportamento del fidanzato con la single Zoe, mentre lui ha cercato di addossare le colpe a Nathaly, finendo però per uscire 'sconfitto' dal confronto. Anche nel corso della quarta puntata, che verrà trasmessa il 30 settembre, le coppie ...

Temptation Island - Elga si sfoga sulla crisi di Serena e Pago : Gli uomini hanno limiti : E' stata trasmessa la terza puntata consecutiva di Temptation Island Vip. Il nuovo appuntamento tv del format condotto da Alessia Marcuzzi ha visto, tra i suoi indiscussi protagonisti, la coppia formata da Serena Enardu e il cantante Pago. I due fidanzati appaiono sempre più lontani tra loro, in particolare Serena sembra essersi avvicinata molto al single Alessandro, con cui riesce ad essere molto complice. Dal suo canto Serena ha ad oggi ...

Temptation Island Vip : Pago e Serena sempre più lontani : Durante la quarta puntata di Temption Island Vip 2 una delle coppie dimostrerà di essere sempre più distante: stiamo parlando di Serena Enardu e Pago. La coppia si è messa in gioco nel reality dell'amore per dare una forte scossa al rapporto. Entrambi nel video di presentazione hanno accennato di avere numerosi problemi di coppia. Se Pago e Serena pensavano di uscire dal programma più forti di prima, ad oggi qualcosa sembra andare storto. L'ex ...

Temptation Miriana Trevisan parla del suo ex marito Pago : Miriana Trevisan è tornata a parlare del suo ex marito Pago, che in questo periodo è in tv nel reality “Temptation Island” con la sua fidanzata Serena Enardu, in un’intervista concessa al magazine Novella dichiara: “Non sono riuscita a vedere il programma perché a quell’ora sono molto impegnata”. “Devo però dire che alcuni dichiarazioni di Pago che ho sentito mi sono piaciute molto. Lui è innanzitutto un uomo straordinario, prima di partire ha ...