Strada chiusa | ma i lavori restano fermi per 4 mesi | Costretto a chiudere il mio

Clima - a rischio crollo pezzo di ghiacciaio sul Monte Bianco. Chiusa Strada a Courmayeur : Potrebbe crollare a breve una parte del ghiacciaio Planpincieux, sulle Grandes Jorasses, lungo il versante italiano del massiccio del Monte Bianco. La massa a rischio collasso è di circa 250 mila metri cubi. A dare l’allarme oggi sono state le strutture tecniche della Regione Valle d’Aosta e della Fondazione Montagna sicura, registrando un’accelerazione del movimento che ha raggiunto la velocità di 50-60 centimetri al giorno. Il Comune di ...

Napoli - frana e stop al traffico ai Ponti Rossi : chiusa la Strada per Capodichino : strada chiusa a causa di una frana a Napoli. Si tratta di via Ulderigo Masoni, che collega la zona dei Ponti Rossi a Capodichino costeggiando il lato orientale del Bosco di Capodimonte. Il terreno...

Voragine nell’asfalto a Torino : Strada chiusa : A causa della rottura di una condotta di scarico, una Voragine si è aperta a Torino, in strada Castello di Mirafiori: gli agenti della polizia municipale hanno chiuso la strada nel tratto tra via Artom e via Fratello Garrone. I tecnici Smat ripristineranno la condotta. L'articolo Voragine nell’asfalto a Torino: strada chiusa sembra essere il primo su Meteo Web.

Sicilia : forestale investito sulla Ss Orientale Sicula - Strada chiusa al traffico : Palermo, 14 set. (AdnKronos) – Un operatore del Corpo forestale è stato investito da un’auto mentre era impegnato nello spegnimento di un incendio sulla strada statale 114 Orientale Sicula, ad Augusta in provincia di Siracusa. La strada è stata chiusa al traffico in entrambe le direzioni per consentire l’atterraggio dell’eliambulanza e permettere alle forze dell’ordine di effettuare i rilievi. Sul posto operatori ...

Incidenti : scontro nel Bresciano - chiusa la Strada 45bis : Milano, 5 set. (AdnKronos) - Incidente a Prevalle, in provincia di Brescia, con tre auto coinvolte e una moto. La strada statale 45bis 'Gardesana Occidentale' è temporaneamente chiusa al traffico, con il traffico deviato sulla rete locale. Cinque persone sono rimaste coinvolte nello scontro, ma ness

Carambola tra comitiva di motociclisti e auto in A13 - autoStrada chiusa e code fino a 9 km : Il terribile incidente stradale ha coinvolto una comitiva che a bordo di Harley-Davidson era diretta a un raduno in Austria. Diversi i centauri feriti nello schianto tra cui uno in gravi condizioni che ha avuto bisogno di un trasporto immediato in ospedale con l'elisoccorso. Traffico bloccato e lunghe code di mezzi.Continua a leggere

Incidente vicino Anagni : due feriti e Strada provvisoriamente chiusa : Roma – Nel Lazio e’ provvisoriamente chiusa al traffico in entrambe le direzioni la strada statale 6 “Casilina”, in corrispondenza del km 66.5, ad Anagni, a causa di un Incidente che ha coinvolto due vetture. Nell’impatto due persone sono rimaste ferite. Il traffico e’ deviato con indicazioni sul posto. Lo comunica in una nota Anas. L'articolo Incidente vicino Anagni: due feriti e strada provvisoriamente ...

Cadono massi - chiusa la Strada Amalfitana : Giovanni Vasso La frana nell'area di Vico Equense, in località Tordigliano. Intervento delle squadre di manutenzione dell'Anas e delle forze dell'ordine Cadono massi sulla strada, chiusa al traffico la strada provinciale della costiera Amalfitana. La frana, questa volta, ha interessato il tratto che insiste nell'area del comune di Vico Equense. Alcune pietre, staccatesi dai costoni di roccia che incorniciano la sp 163, sono finiti ...

Ragusa - Strada chiusa al transito autobus e mezzi pesanti : ecco dove : Chiusura al transito degli autobus e mezzi pesanti domani e venerdì dell'area di intersezione tra Corso Italia e via S. Vito a Ragusa