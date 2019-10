Riforme | Di Maio | ‘con voto ragazzi si responsabilizzano’

Di Maio : abbiamo 3 anni per fare le Riforme : Di Maio: "Noi abbiamo una lista di cose da fare, in parte l'abbiamo fatta con il precedente governo, ma non abbiamo cambiato le nostre posizioni

**Riforme : Letta - ‘su voto 16enni ok Conte - Zingaretti - Di Maio - ora no alibi’** : Roma, 30 set. (AdnKronos) – “Stamani ho proposto di dare risposta alla voglia di partecipazione dei giovani di #FridaysForFuture introducendo il #votoaiSedicenni. Il tema è diventato TT Twitter, tanti hanno approvato e si sono espressi Giuseppe Conte, Luigi Di Maio e Nicola Zingaretti. Ora non ci sono alibi!”. Lo scrive Enrico Letta su twitter. L'articolo **Riforme: Letta, ‘su voto 16enni ok Conte, Zingaretti, Di ...

**Riforme : Di Maio - ‘Pd sia leale - prima taglio parlamentari poi il resto’** : Roma, 23 set. (AdnKronos) – “Questo governo è nato per tagliare 345 poltrone con il taglio dei parlamentari. Noi ci aspettiamo lealtà da parte del Partito democratico, dopo di che è chiaro che serve un riequilibrio”, sui regolamenti parlamentari e sul sistema elettorale, “ma non ci siamo accordati sul fatto che si approvavano questi provvedimenti e poi il taglio dei parlamentari. Sono sicuro che questa lealtà ci ...

Riforme : Di Maio - ‘no frizioni in governo su taglio parlamentari’ : Roma, 29 set. (AdnKronos) – “Io credo che questo governo sia nato, in un solo mese, perché l’obiettivo era prima di tutto non permettere a chi voleva far cadere il governo di non tagliare 350 parlamentari. Io lo voglio ricordare: mancano due ore di lavoro alla Camera e li abbiamo tagliati per sempre, e questo è uno dei motivi per cui Salvini ha fatto cadere il governo. Qualcuno dice che sia un ultimatum” approvare ...

Riforme : Pd a Di Maio - taglio parlamentari non si discute ma no ultimatum su tempi/Adnkronos (2) : (Adnkronos) – Del resto, fanno notare fonti parlamentari dem, il ‘pacchetto complessivo’ sulle Riforme è uno dei punti qualificanti dell’accordo di governo tra Pd e 5 Stelle. E come tale, si sottolinea, va rispettato. Quindi se occorrerà “un po’ di tempo in più per chiudere, non sarà una tragedia spostare un po’ più in là il voto sul taglio dei parlamentari. O i 5 Stelle temono che la legislatura ...