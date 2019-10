PlayStation 5 potrebbe utilizzare uno schermo olografico 3D? Spunta un brevetto di Sony

Fonte : eurogamer

(Di giovedì 3 ottobre 2019) A metà del 2017,Interactive Entertainment ha inviato unper uno "". Ilè stato pubblicato il 3 settembre 2019 e descrive il funzionamento tecnico di un display in grado di mostrare contenuti olografici, in particolare videogiochi.A differenza della maggior parte delle soluzioni 3D attualmente disponibili, lodinon richiede all'utente di indossare occhiali 3D. Questo è ovviamente un grande vantaggio, dopo tutto, in quanto gli occhiali offrono meno comfort e libertà di movimento durante il gioco. Per generare immagini olografiche,utilizza un trasmettitore di luce e un gran numero di micro specchi che possono muoversi e inclinarsi ad alta velocità, in modo da riflettere la luce. La luce emessa è modulata in modo tale che gli occhi abbiano ciascuno un'immagine diversa proiettata; in questo modo le immagini possono ...

Asgard_Hydra : Nintendo PlayStation: il prototipo potrebbe essere messo in vendita, attese cifre da record | Game Division - infoitscienza : Nintendo PlayStation: il prototipo potrebbe essere messo in vendita, attese cifre da record - pcexpander : Nintendo PlayStation: il prototipo potrebbe essere messo in vendita, attese cifre da record #pcexpander #cybernews… -