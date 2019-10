Pippi Calzelunghe sta per tornare | diventerà un film

Fonte : ilgiornale

(Di giovedì 3 ottobre 2019) Alessandro Zoppo Il personaggio creato da Astrid Lindgren e interpretato da Inger Nilsson in tv sbarca sul grande schermo: i produttori sperano di bissare il successo di Paddingtonsta per, stavolta al cinema. Il personaggio creato da Astrid Lindgren e interpretato da Inger Nilsson in tv, che ha insegnato ai bambini di mezzo mondo ad essere indipendenti, sarà protagonista di unprodotto da Studiocanal e Heydays. Si tratta delle stesse società che hanno rilanciato con successo l’orsetto Paddington neiPaddington del 2014 e Paddington 2 del 2017. Come reso noto da Variety, Studiocanal e Heydays hanno unito le forze con la Astrid Lindgren Company per sviluppare un lungometraggio dedicato all’irresistibile e ribelle bambina con le trecce e le lentiggini che ha divertito intere generazioni di spettatori. Il libro di Astrid Lindgren è ...

matteinski : Nei 2 euro svedesi c'è Pippi Calzelunghe e l'autrice che ha scritto il libro - badtasteit : #PippiCalzelunghe: in arrivo un adattamento cinematografico del personaggio creato da #AstridLindgren… - Simonita82 : Pippi Calzelunghe: il film ispirato ai libri di Astrid Lindgren è in arrivo -