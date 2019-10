Pensioni ultime notizie | Fornero contro Salvini “sistema non è un gioco”

Fonte : termometropolitico

(Di giovedì 3 ottobre 2019)non è unNuova frecciata di Elsaal leader della Lega ed ex vicepremier Matteo. Stavolta il terreno di gioco è il sistemastico, il quale lavorrebbe fosse trattato dalla politica in modo più serio di quanto sia fatto oggi. Ospite a Tagadà su La7, laha ammesso di non aver mai incontrato, ma che forse un giorno lo farà, in modo tale da spiegargli che il sistemastico è una cosa seria e non un giocattolo per politici. Ecco le sue dichiarazioni., ecco cos’ha detto “Io ho sempre evitato un confronto diretto con, anche se mi è stato chiesto varie volte”, ha affermato ladopo aver illustrato le varie possibilità della Manovra 2020, soprattutto in merito ai fondi da investire, alla loro provenienza e ...

Domenico_Marra : #Lavoro RIFORMA PENSIONI/ Quota 100, ecco come limitare i danni (ultime notizie) - infoitinterno : RIFORMA PENSIONI/ Ultime notizie, Calenda: 'Via Quota 100 e ridistribuiamo risorse' - zazoomnews : Pensioni per quota 100 adesioni al ralenti ma la spesa vola oltre 300 miliardi - #Pensioni #quota #adesioni… -