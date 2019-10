Incidente sulla statale 18 a Cosenza | scontro tra 3 auto | almeno 2 feriti e traffico in

Fonte : fanpage

(Di giovedì 3 ottobre 2019)oggistrada18 Tirrenia Inferiore nei pressi di Acquappesa, in provincia di: tresi sono scontrate per cause ancora in via di accertamento e2 persone sono rimaste ferite. È intervenuto un mezzo di elisoccorso per trasferirli nei vicini ospedali. Disagi alla circolazione, con il tratto interessato chiuso alin entrambe le direzioni.

