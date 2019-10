Google Play Music inizia a scomparire dal Play Store | forse a causa di YouTube Music

Il Play Store è ancora pieno di applicazioni dannose - e non è solo colpa di Google : Nonostante il Google Play Store sia molto migliorato nel corso degli ultimi anni, Google fa ancora fatica a gestire il tema sicurezza in maniera egregia. Sarà l’enorme quantità di applicazioni presenti ed il ritmo frenetico con cui ne vengono aggiunte di altre, ma purtroppo continuano ad essere presenti applicazioni sviluppate solo per arrecare danni all’utente. Infatti, secondo l’ultimo report relativo a settembre 2019, sono ...

La Modalità scura per il Google Play Store arriva in Italia : eccola in azione : Dopo i primi avvistamenti di inizio settembre, più o meno estesi, la Modalità scura è disponibile finalmente per il Google Play Store anche per gli utenti Italiani. Per averla, oltre alla versione più recente dell’applicazione, sono richiesti Android 10 nel dispositivo e, soprattutto, un’abilitazione da remoto via server, quindi non c’è modo di abilitarla manualmente. Il risultato, comunque, come potete vedere dalle immagini ...

I test pubblici di Project xCloud stanno per iniziare e su Google Play Store spunta l'app Xbox Game Streaming : Lo scorso 25 settembre si è svolto l'Inside Xbox e, in quell'occasione, Microsoft affermò che per questo mese era previsto l'inizio dei test pubblici per Project xCloud.Ebbene, forse ci siamo, perché su Google Play Store è spuntata l'app Xbox Game Streaming (Preview) per Android.l'applicazione permette la trasmissione di giochi su dispositivi mobile Android dal cloud di Microsoft Azure (Project xCloud) e da Xbox One (Xbox Console ...

Il Google Play Store rimuove le restrizioni geografiche : ora è possibile scaricare qualsiasi app : Il Google Play Store è uno degli Store più utilizzati al mondo e, proprio come la controparte presente su sistemi Apple, mostra un numero limitato di applicazioni. Questo sistema prende il nome di “restrizione geografica” ed altro non è che un modo pensato per mostrare solo applicazioni disponibili nella regione geografica di appartenenza. Nello specifico, utilizzando il Play Store in Italia, si è portati a cercare ed installare solo ...

LZPlay chiude : diventa più difficile installare le Google Apps su Huawei Mate 30 Pro : Nei giorni scorsi, a poche ore dalla presentazione di Huawei Mate 30 Pro, che in seguito al ban negli USA non può utilizzare le Google Apps, era comparso in Rete un metodo molto semplice, basato su un’applicazione pubblicata dal sito LZPlay.net. In pochi minuti è possibile, installando un semplice APK, ottenere le applicazioni Google e utilizzarle senza alcun problema sul flagship Huawei. A quanto pare però la cosa non è andata a genio a ...

Chiusa la scappatoia per i Huawei Mate 30 con i servizi Google - stop LZ ZPlay : Una controversa partenza quella dei Huawei Mate 30 e Mate 30 Pro, non c'è che dire: i due top di gamma presentati lo scorso 19 settembre senza servizi Google e Play Store sono, per il momento, commercializzati solo in Cina ma pure gli esperti avevano già trovato una scappatoia per garantire sui device tutti gli strumenti di Big G, compreso il Play Store, grazie a LZPlay. Ebbene, proprio questa strada è stata brutalmente interrotta. John Wu, ...

Pulizia garantita per il Google Play Store con la nuova sezione : aggiornamento server : Risulta sempre molto seguito il Google Play Store, come dimostra l'ultimo accorgimento integrato dal team di sviluppo. Se tendete a partecipare a programmi beta con una certa frequenza, o comunque ad essere molto partecipi all'interno dello Store digitale del colosso di Mountain View, la funzionalità che stiamo per descrivervi potrebbe fare al vostro caso. Come riportato da 'androidpolice.com', nelle impostazioni del Google Play Store, più ...

Google Play aggiunge un’opzione per “ripulire” il proprio account con un tocco : Il team di sviluppatori che lavora a Google Play Store ha introdotto una nuova feature che potrebbe rivelarsi piuttosto comoda per gli utenti. Scopriamola insieme L'articolo Google Play aggiunge un’opzione per “ripulire” il proprio account con un tocco proviene da TuttoAndroid.

Installare Google Play Store apk su Huawei Mate 30 - Mate 30 Pro : Installare Google Play Store su Huawei Mate 30, Mate 30 Pro la guida uso smartphone per Installare Google Play Store su Huawei

I malware continuano ad affollare il Play Store : 25 applicazioni segnalate a Google : Questa settimana due ricercatori di Symantec Threat Intelligence hanno rivelato di aver segnalato a Google un gruppo di 25 applicazioni Android dannose disponibili tramite Google Play Store che eludono il rilevamento durante lo screening di sicurezza. Al primo avvio dopo l'installazione queste app scaricano in remoto un file di configurazione dannoso che visualizza annunci a pieno schermo anche quando le app sono state chiuse. L'articolo I ...

Google Play Pass potrebbe segnare la fine dei titoli indie? : I servizi in abbonamento sono approdati anche su mobile con Apple Arcade, disponibile da pochi giorni, che offre una serie di titoli da giocare ad un prezzo mensile di 4,99 euro. In arrivo anche Google Play Pass, che attualmente è disponibile esclusivamente in America.Ma è proprio quest'ultimo abbonamento che, secondo uno sviluppatore indipendente, potrebbe segnare la fine dei titoli indie, in quanto pagherebbe in royalties gli studi, in base a ...

L’app di Instagram è stata cancellata da Google Play : (foto: Nasir Kachroo/NurPhoto via Getty Images) L’app Instagram per Android è stata momentaneamente cancellata da Google Play ossia il mercato di contenuti per smartphone e tablet con il sistema operativo del robottino verde. Basta una rapida ricerca e, almeno al momento della stesura di questo articolo, oggi 24 settembre non si trova traccia dell’applicativo. Paradossalmente, però, rimangono a disposizione gli altri software ...

Tanti giochi - app e icon pack gratis o scontati sul Google Play Store per poco tempo : Sono Tanti i giochi, le app e i contenuti per personalizzare i dispositivi Android ad essere in offerta in queste ore per un periodo di tempo limitato sul Play Store L'articolo Tanti giochi, app e icon pack gratis o scontati sul Google Play Store per poco tempo proviene da TuttoAndroid.

Google Play Pass è il servizio in abbonamento dell'universo Android : prezzo - giochi - app e tutti i dettagli : Praticamente tutti tra addetti ai lavori e semplici utenti si chiedevano quanto ci avrebbe messo Google a rispondere alla mela morsicata e al suo Apple Arcade e nella tarda serata di ieri è ufficialmente arrivata la risposta che tutti attendevano. Google Play Pass è un servizio in abbonamento diverso da quello di Apple ma sicuramente da tenere d'occhio.Il lancio per il momento riguarda solo gli USA ma avverrà a breve anche nelle altre nazioni. ...