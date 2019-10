Voglio vivere in Italia | su laF i nuovi viaggi dei couchsurfers Simone e Anna

LAURA PAUSINI/ 'Voglio vivere una vita normale' e ricomincia dal cagnolino Lila : A un anno dal successo del Circo Massimo, LAURA PAUSINI torna a vivere normalmente. Su Instagram le giornate in compagnia del cane Lila.

Nadia Toffa ultimo messaggio prima di morire è fake/ "Voglio vivere ma sono stanca" : Nadia Toffa, il suo 'ultimo messaggio' prima di morire in realtà è un fake: il post circolato sui social non sarebbe stato scritto dalla giornalista-iena.

Olivia Newton John : "Il cancro è tornato. Ma non Voglio sapere quanto mi resta da vivere" : “Quando i medici ti dicono che hai il cancro, di solito ti danno anche una scadenza. Se ti dicono che ti rimangono sei mesi di vita, vivrai per solo per quei sei mesi perché il tuo corpo e la tua mente si condizionano. Io quindi preferisco non sapere”. Olivia Newton John è alla sua terza battaglia contro il cancro. Ma l’indimenticabile Sandy di Grease questa volta ha scelto di non sapere quanto le resta da vivere. ...

Olivia Newton-John affetta da cancro : 'Non Voglio sapere quanto mi resta da vivere' : Olivia Newton-John continua la sua dura lotta contro il cancro al seno che si è ripresentato per la terza volta. Da mesi, si racconta che la nota interprete di Sally in Grease non abbia una lunga aspettativa di vita. L'attrice è stata ospitata nel programma televisivo "60 Minutes Australia" per discutere della sua malattia, arrivata al quarto stadio. Inoltre, la donna ha dichiarato di essersi ritirata dal mondo del cinema e dello spettacolo ...